SİGARAYA ZAM GELDİ | Ekim 2025 sigara fiyatları... En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam geldi, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sigara fiyatlarında artış gerçekleşti. Bir sigara grubunda fiyatlar yükselirken, "En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı da belli oldu. Bir sigara grubuna gelen zam sonrası firmanın ürettiği en ucuz sigara 95 TL'ye yükseldi. İşte 16 Ekim 2025 sigara zammının detayları...

SİGARAYA ZAM GELDİ | Ekim 2025 sigara fiyatları... En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?
Hande Dağ

16 Ekim 2025 itibarıyla bir sigara grubuna zam geldi. Zam haberi sonrası tiryakiler "Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevabını araştırıyor.

SİGARAYA ZAM GELDİ | Ekim 2025 sigara fiyatları... En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? 1

SON DAKİKA | SİGARAYA ZAM GELDİ (16 EKİM 2025)

Sosyal medyada yayılan yeni sigara fiyat tarifesi gündem oldu. Bir sigara grubunun ürünlerine 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zamla beraber en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

SİGARAYA ZAM GELDİ | Ekim 2025 sigara fiyatları... En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? 2

2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 105 TL, en ucuzu ise 95 TL oldu.

SİGARAYA ZAM GELDİ | Ekim 2025 sigara fiyatları... En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? 3

