Sigortalı anneye hem izin hem ödeme! En az 9436 lira

İş hayatında epey zorlukla karşılaşan kadınlar, iş bulma sürecinden, işte yükselmeye kadar pek çok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Özellikle çocuk doğurduklarında bu zorluklar daha da artıyor. Devlet kadınların yükünü bir nebze olsun azaltabilmek adına sigortalı annelere hem izin veriyor hem de maaş ödemesini devam ettiriyor. Haklarınızı mutlaka öğrenin. İşte detaylar…

ÇOCUK SAHİBİ OLAN KADINLARA VERİLEN HAKLAR NELERDİR?

Kadınların istihdamını artırmak amacıyla alınan pek çok imkan yaratılıyor. Bunlar doğum izni ve bu iznin bitiminden sonra yarım gün çalışmadır. Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Anne doğum izninde geçen süreler için devletten para alıyor. Bu yıl için asgari ücretli anneye ödenecek en düşük doğum parası 8 bin 904 lira. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor.

Ayrıca doğum parası, süt parası, çocuk başına nakdi yardım, yarım gün çalışana İŞKUR desteği de veriliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara tüp bebek desteği de bulunuyor

DOĞUM PARASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı.

Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.

Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor.

Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.

Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

EVLAT EDİNENLER DE DOĞUM İZNİNDEN YARARLANABİLİR

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler de yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir.

MEMUR KADINLAR 24 AY ÜCRETSİZ İZİN KULLANABİLİR

16 haftalık doğum izni bittikten sonra SGK’lı kadın 6 ay, memur kadınlar 24 ay ücretsiz izin kullanabiliyor. Doğumdan sonra hemen işe başlayan SGK’lı kadınlar eşleri de çalışıyorsa 30 gün içinde işyerine ve İŞKUR’a başvurup yarım gün çalışma imkanından da yararlanabiliyor. İlk çocukta yarım gün çalışma hakkı 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay sürüyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte (ikiz, üçüz...) 30’ar gün ekleniyor.

Yarım gün çalışma uygulamasında kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Bu durumda maaşın yarısını patron verirken devlet de 1.788 lira (119.23 lira x 15 gün) ödeme yapıyor. Bugün en düşük maaş asgari ücret yani 2 bin 825 lira. Bunun yarısını (1.412 lira) patron ödüyor. Böylece yarım gün çalışan kadının eline aylık 3 bin 200 lira, iki ay çalışmada da en az 6 bin 400 lira geçmiş oluyor. Yarım gün çalışmada patron ve İŞKUR emeklilik primini de ödüyor.

ÇOCUĞU OLAN KADINLARA VERİLEN DİĞER HAKLAR NELERDİR?

Doğum yapan kadınlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl için geçerli 232 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ veriliyor. Tutarı her yıl ocak ayında SGK yönetimi tarafından enflasyona göre artırılıyor. Bunun için başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zamanaşımı süresi var. Bağkur’lu anneler de süt parası alabiliyor. 15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı.

Buna göre; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den de başvuru imkanı var.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için, evli çiftin son 3 yıldır çocuk sahibi olamadığının sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi; kadının 23 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük olması gerekiyor. Rapor 40 yaşından küçükken düzenlenip 30 gün içinde embriyo transferi yapılmış ve bu sürede 40 yaş sınırı aşılsa da tedavi karşılanır. Yaş dışında son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun sağlık kurulları tarafından belgelenmesi isteniyor.

Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin SGK ile sözleşme imzalamış olması, eşlerden birinin en az 5 yıldır sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün sigorta priminin bulunması şartlar arasında yer alıyor. Tüp bebek tedavisi kapsamında çiftler ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 ve üçüncü denemede ise yüzde 20 katkı payı ödüyor. Sigortalılar ilk tüp bebek denemesinde 804 lira, ikinci denemede 725 lira ve üçüncü denemede 535 lira katılım payı ödemek durumunda. Sigorta yoksa tüp bebek maliyeti 10 bin liranın üzerine çıkabiliyor.



