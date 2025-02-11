Şikayet yağınca Bakanlığın radarına girdiler! Bankalara 10 yılın ardından sıkı denetim, öyle bir ceza kesildi ki...

Banka müşterilerinin yaptıkları şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı 10 yılın ardından müfettişlerini bankacılık sektörünün denetimleri için yönlendirdi. Buna göre, görevlendirilen müfettişler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Tebliğ çerçevesinde 19 kalemden tüketiciden haksız yere ücret alındığı tespit edildi.

ÜST SINIRDAN BANKALARA CEZA KESİLDİ

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Bakanlık müfettişleri her bir haksız ücret için bankalara ayrı ayrı para cezası kesti. Kanun'da yer alan maddeye göre, 1 yıl içinde bir bankaya en fazla 423 milyon lira para cezası kesilebildiği için Bakanlığın ceza miktarları üst sınırda kaldı. Böylece 2024 yılında bazı bankalara üst sınırdan para cezası verildi.

EFT İŞLEMLERİNDEN ATM KULLANIMINA KADAR...

Yapılan denetimlerde 2024 yılında finansal kuruluşlara EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finansal kuruluş ATM’si kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi; üçüncü kişilere ödenen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi gibi nedenlerle tüketicinin mağdur edildiği gerekçesiyle toplamda 3 milyar 185 bin lira idari para cezası kestiler.

Ceza tebligatını alan bankalardan biri hariç olmak üzere; 3.2 milyarlık cezada ‘uzlaşma’ talep etti. Buna göre bankaların müşterilerden aldıkları haksız tutarları iade etmeleri ve hatalı prosedörleri düzeltmeleri şartı ile uzlaşma talepleri kabul edildi.

DEVLETİN KASASINA 1.6 MİLYAR LİRA PARA GİRDİ

Cezaları yüzde 50 oranında indirilen bankalardan ocak ayında devletin kasasına 1.6 milyar lira girdi. Bankaların kendilerine kesilen ceza miktarından daha fazlasını ise hatalı işlem yaptığı, fazla komisyon aldığı müşterilerine iade etmesi gerekecek.

CEZALARA YÜZDE 43 ZAM!

Ayrıca, bakanlık şikayetlere ilişkin denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Buna göre, geçtiğimiz yıl üst sınır olan 423 milyon lira para cezası 2025 yılı için yüzde 43 oranında zamlanarak 600 milyon liraya çıkartıldı. Yetkililer, tüketicileri sözleşmeye aykırılık, yanıltıcı reklamlar, fahiş fiyat, sağlığa zararlı ürünler, ayıplı mal ve hizmetler nedeniyle haklarını aramaya, hem tüketici mahkemesi hem de bakanlığa ihbar yoluyla başvurmaya çağırdılar.