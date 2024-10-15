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Şimdi de 'lahmacun' çetesi çıktı! Restoranlara dadandılar... Esnaf isyanda: 'Enayi gibi hissettim! Çıldırmak üzereyim"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.10.2024 07:17
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Bedavacılar yeni bir taktik buldu, şimdi de 'lahmacun' çetesi ortaya çıktı. Restoranlara gidip toplu sipariş veren, o arada da menüden bir şeyler söyleyip güya onları da hesaba ekleten dolandırıcılar, tatlılarını da yedikten sonra sırra kadem basıyor. Son iki ayda üç kez dolandırılan restoran sahibi ise isyan etti: "Artık kendimi enayi gibi hissettim. Çıldırmak üzereyim"

Şimdi de 'lahmacun' çetesi çıktı! Restoranlara dadandılar... Esnaf isyanda: 'Enayi gibi hissettim! Çıldırmak üzereyim"

Bedavacılar restorana dadandı, toplu sipariş yalanıyla lahmacun kazığı attı. Defalarca dolandırılan ve lahmacunun köftesi elinde kalan işletmeci adeta isyan etti. Son zamanlarda başının dolandırıcılarla dertte olduğunu belirten Arnavutköy'de bulunan restoran sahibi Savaş Öztürk, yaşananları Show Haber'e anlattı.

500 LAHMACUN SİPARİŞİ VERDİ

İddiaya göre; lahmacun ustasıyım diyerek restorana gelen adam, çocuğuna sünnet yapacağını ve bunun için 500 tane lahmacun yaptırmak istediğini söyledi.

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TATMAK İÇİN YEDİ, TATLI BİLE SÖYLEDİ

Önden lahmacununun tadına bakmak isteyen dolandırıcı, bir lahmacunu yedikten sonra üstüne bir de tatlısını bile yedi.

'HESABA EKLERSİN' YALANI

İş hesabı ödemeye gelince bahaneler sunan adam, IBAN bilgisini isteyip "Hesaba eklersin" diyerek dükkandan ayrıldı. Bir daha ise hiç geri dönmedi.

İki ayda 3 defa aynı yöntemle kandırılan işletme sahibi hem şikayetçi oldu hem de isyan etti:

adam

'ÇILDIRMAK ÜZEREYİM! ENAYİ GİBBİ HİSSETTİM'

"Bu kaçıncı oluyor. Bu nereye kadar böyle gidecek? En son olan olayda artık kendimi enayi gibi hissettim. Çıldırmak üzereyim yani 120 tane lahmacunu yaptık elimizde patladı. Parayı peşin istesek 'Kaçıyor muyuz?' diyorlar. İstemesek bizden gidiyor."

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Anahtar Kelimeler:
çete Lahmacun dolandırıcı
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