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Siparişlere yetişemiyor! '40 TL'den satıyorum' Üreticilerden kalanları alıp... Türkiye'nin her yerinden talep yağıyor

01.04.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Abdullah Güven, nar ekşisi için sıkılan nar çekirdeklerini kendisi için gelir kapısına çevirdi. Nar ekşisi yapan üreticilerden kalan nar çekirdeklerini alıp kurutan ve yağlarını çıkartan Güven, siparişlere yetişemiyor. Kuruttuğu nar çekirdeğinin 8 kilosundan 1 kilogram nar çekirdeği yağı elde ettiğini söyleyen Güven, 20 gram nar çekirdeği yağını 40 TL'den satıyor. Güven'e Türkiye'nin her yerinden adeta talep yağıyor. Üretici, nar çekirdeği yağının faydalarını

Siparişlere yetişemiyor! '40 TL'den satıyorum' Üreticilerden kalanları alıp... Türkiye'nin her yerinden talep yağıyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşayan Abdullah Güven, nar ekşisi için sıkılan narların çekirdeklerini gelir kapısına çevirdi. Güven, nar ekşisi üreten vatandaşlardan çekirdekleri toplayarak kurutup, 8 kilosundan 1 kilogram nar çekirdeği yağı elde ediyor. Güven, 20 gram nar çekirdeği yağını 40 TL’den satarak, Türkiye’nin her yerinden sipariş aldığını belirtti ve adeta siparişlere yetişemediğini söyledi.

"ZOR BİR YÖNTEMLE ELDE EDİLİYOR"

Nar çekirdeği posasının nar tanelerinin suyu alındıktan sonra elde kalan ve değerlendirilme potansiyeli olan bir atık ürün olduğunu söyleyen Güven, “Elde etmesi son derece güç olan nar çekirdeği yağı sağlık açısından son derece faydalıdır. Nar çekirdeği yağı tahmin edeceğiniz gibi son derece zor bir yöntemle elde ediliyor. Minicik çekirdeklerden yağ çıkarabilmek için soğuk pres yöntemi kullanıyorum. Böyle olunca da bu doğal yağ faydalarını yitirmiyor” dedi.

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"8 KİLOSUNDAN 1 KİLOGRAM NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞI ELDE EDİYORUM"

İlk kez nar çekirdeği yağı ürettiğini anlatan Güven, “Üreticiler sonbahar ayında toplamış oldukları nardan nar ekşisi yapıyorlar. Ben de onlardan çekirdeklerini alıp kurutuyorum. Kurutmuş olduğum nar çekirdeğinin 8 kilosundan 1 kilogram nar çekirdeği yağı elde ediyorum. Ekonomiye kazandırmaya çalışıyorum. Akseki’de narlar doğal yetiştirildiği için çok lezzetli oluyor” dedi.

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"40 TL'DEN SATIYORUM"

Akseki’nin doğal bitkileri olan kekik, nane, andız, ardıç, katran sedir, lavanta, defne, çam yağı gibi yaklaşık 31 çeşit bitkiden yağ üretimi yaptığını söyleyen Güven, “Bunların hepsi birbirinden şifalı doğal bitki yağlarıdır. 20 gram nar çekirdeği yağını 40 TL’den satıyorum. Türkiye’nin her yerinden sipariş alıyorum. Siparişlere yetişemiyorum” diye konuştu.

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NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARINI SIRALADI

Nar çekirdeği yağının bilimsel olarak birçok derde deva olduğunu söyleyen Güven, nar çekirdeği yağının faydalarını şöyle sıraladı:

"Nar gibi nar çekirdeği yağı da bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Nar çekirdeği yağı düzenli kullanıldığında ciltteki akne sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olur. Nar çekirdeği yağı içerdiği tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir. Kolesterolü düşürür. Saç diplerinize düzenli olarak nar çekirdeği yağı ile masaj yaparsanız, saçlarınız daha uzun süre sizi terk etmeyecektir. Yapılan onlarca bilimsel çalışma nar çekirdeği yağının anti-kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır. Nar çekirdeği yağı binlerce yıldır güzellik formülü olarak kullanılıyor. Kas ağrılarınızdan kurtulmak istiyorsanız nar yağıyla masaj yaparak bu soruna nokta koyabilirsiniz." (İHA)

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