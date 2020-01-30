Şişecam tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirecek

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini hukuki olarak tek çatı altında toplamak üzere harekete geçti.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş’nin ana iştirakleri konumundaki Anadolu Cam Sanayii A.Ş, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş, Soda Sanayii A.Ş ve Trakya Cam Sanayii A.Ş’yi devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin resmi işlemler başlatıldı.

Şişecam Topluluğu, tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, Borsa İstanbul’da işlem gören ana iştirakleri Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile birlikte Paşabahçe Cam’ı Şişecam çatısı altında konsolide etmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş’nin Anadolu Cam Sanayii A.Ş, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş, Soda Sanayii A.Ş ve Trakya Cam Sanayii A.Ş’yi devralmak suretiyle birleşme sürecinin yetkili kurumlardan resmi izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında tamamlanması öngörülüyor.