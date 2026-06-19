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Siyah çayda renklendirici hilesi! Bakanlık ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde bu kez ünlü çay ve baharat markaları yer aldı.

Siyah çayda renklendirici hilesi! Bakanlık ifşaladı
Cansu Çamcı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimlerin ardından "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi. Vatandaşların gün içerisinde en çok tükettiği içeceklerin başında gelen siyah çaylarda renklendirici boya hilesine başvurulduğunun ortaya çıkması, gıda gündemine bomba gibi düştü.

SİYAH ÇAYDA BOYA HİLESİ

Bakanlık müfettişlerinin yaptığı laboratuvar analizleri sonucunda, piyasada adını duyurmuş iki büyük çay üreticisinin ürünlerinde gıdada kullanımına kesinlikle izin verilmeyen yasaklı boyalar saptandı:

Tirebolu Çaysan Çay Sanayi: Samsun Tekkeköy'de faaliyet gösteren firmanın "Elmas" markasıyla ürettiği demlik poşet siyah çayda yasaklı renklendirici boya kullanıldığı belgelendi.

Ada Çay Sanayi: Rize Güneysu merkezli firmanın piyasaya sürdüğü "Behiç Çay Export Siyah Çay" ürününde de aynı şekilde gıdada kullanılması yasak olan boya maddesi tespit edildi.

Siyah çayda renklendirici hilesi! Bakanlık ifşaladı 1

Ayrıca İstanbul Sultanbeyli ve Bakırköy merkezli gıda katkı maddesi üretimi yapan Ceneviz Gıda ile Yuga Dış Ticaret firmalarının bazı renklendirici ürünlerinde de aynı uygunsuzluğa rastlandığı ilan edildi.

Siyah çayda renklendirici hilesi! Bakanlık ifşaladı 2

GAZİANTEP'İN SUMAKLARI DA LİSTEYE TAKILDI

Bakanlığın hileli ürünler listesinde sadece çay sektörü değil, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden baharatlar da yer buldu. Gaziantep'te üretimi gerçekleştirilen iki farklı firmanın sumak ürününde, gıdada kullanımına izin verilmeyen kimyasal boyalar tespit edildi.

Bakanlık duyurusuna göre tağşiş yapılan baharat markaları şu şekilde açıklandı:

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren Elhayer Gıda Sanayi’ye ait "Aladeep" marka sumak,

Şahinbey ilçesindeki Erbalcı Ticaret - Yusuf Erbalcı’ya ait "Erbalcı Baharat" marka sumak.

Siyah çayda renklendirici hilesi! Bakanlık ifşaladı 3

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı
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