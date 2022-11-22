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ŞOK markette bu hafta neler var? ŞOK 23 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!

22.11.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK marketin aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin sunulduğu ŞOK 23 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu olarak karşımıza çıkıyor. ŞOK aktüel ürünler listesinde en çok dikkat çeken ürün ise Alpina 3’lü Cam Ankastre Set oldu. Ankastre fırın, ankastre cam ocak ve ankastre davlumbazdan oluşan bu set 2,999 TL'den satışa sunuluyor. İşte tüm aktüel ürünler...

ŞOK markette bu hafta neler var? ŞOK 23 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!

ŞOK 23 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Beyaz eşyadan teknoloji ürünlerine, giyim ürünlerinden oyuncaklara, ev tekstilinden züccaciye ve mutfak ürünlerine kadar bir çok ürün grubunda aktüelin yer aldığı ŞOK markette indirimli ürünler yarın raflardaki yerini alacak. Peki, ŞOK markette bu hafta neler var? ŞOK 23 Kasım Çarşamba aktüel ürünler listesinin tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

**ŞOK MARKETTE BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK 23 Kasım aktüel listesi yine dopdolu olarak karşımıza çıkıyor. ŞOK'ta bu hafta; dijital ekranlı 7 kg çamaşır yıkama kapasiteli Samsung Çamaşır Makinesi 6799 TL'den, 8 kg çamaşır kurutma kapasiteli Hoover Kurutma Makinesi 5099 TL'den, konomik 5 Programlı 13 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli Hoover Bulaşık Makinesi 4399 TL'den, AMD Reyzen7 işlemci, 8 GB Ram ve 512 GB SSD Diskli 15.6 inç full Hd ekran freedoos işletim sistemi 2 yıl garantili Asus ExportBook FullHD Taşınabilir Bilgisayar 12799 TL'den, 2 yıl garantili Awox 13 Dilim Radyatör 1699 TL'den, Alpina Cam 3’lü Ankastre Set 2999 TL'den, Melitta Filtre Kahve Makinesi 649 TL'den ve Yui Elektrikli Gıda Paketleme Vakum Makinesi 299,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 23 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

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*ŞOK 23 Kasım aktüel kataloğunun devamı...

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