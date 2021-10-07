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ŞOK ve A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 6-12 Ekim 2021 ŞOK ve A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

07.10.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ekim -12 Eylül 2021 haftasının ŞOK ve A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunları ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. ŞOK'ta bu hafta gıdadan, temizlik ürünlerine, oyuncaktan, bahçe mobilyasına kadar pek çok ürün var. Peki 6 Ekim -12 Eylül 2021 ŞOK ve A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 6 Ekim -12 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK ve A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 6-12 Ekim 2021 ŞOK ve A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK'tan ihtiyaçlarına ve isteklerine yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. 6 Ekim -12 Eylül haftası için ŞOK market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. Peki ŞOK ve A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

6 EKİM - 12 EKİM 2021 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

ŞOK'un bu haftaki kataloğunda deterjan ve gıda ürünleri yer aldı. Ariel deterjan 59 TL'ye satışa sunuldu.

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7 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

A101'ün bu haftaki kataloğunda Toshiba Smart LED TV 4.799 TL'ye satışa sunuldu.

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Kataloğun ikinci sayfasında buzdolabı ve çamaşır makineleri yer aldı.

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Üçüncü sayfada ise mutfak ürünleri ve blender seti yer aldı.

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a101 Şok
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