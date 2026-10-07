Sokak lezzetiydi lüks oldu: Maliyet 22,5 TL ama fiyatı tat kaçırdı

İçinde patates olan bir sandviç türü olan patso yıllardır düşük fiyatlı fast-food yiyecek olarak biliniyordu. Özellikle öğrencilik dönemlerinde sıkça tüketilen bu lezzet son dönemde fiyatıyla şaşırtıyor.

TGRT Haber'de yer alan haberde, mikrofon uzatılan bir kişi "Patsonun dışarıda satış fiyatları 80 liradan 350 - 400 liralara kadar çıkabiliyor" dedi. Bununla ilgili bir vatandaş "Patsonun tadı kaçtı yani" yorumunu yaptı.

Patsoda temel olarak sandviç ekmeğinin içinde patates ve isteğe göre ketçap ve mayonez yer alıyor. Ancak artık patso lezzetiyle değil de fiyatıyla gündemde.

İstanbul'daki bir işletmede patsonun 340 liraya satışa sunulduğu aktarılırken haberde konuşan bir vatandaş "340 lira çok pahalı bir şey. 2017 civarlarında 10 lira, 12 liraya yediğimi hatırlıyorum" derken bir başkası ise fiyatların şaşırttığını belirtti.

PATSONUN MALİYETİ NE KADAR?

Bu durum akıllara patsonun maliyeti ne kadar sorusunu da getirdi. Bu soruya yanıt veren işletmeci Nihat Bingöl "Bir sandviç ekmeği yaklaşık olarak 4 lira 5 lira arasında değişiklik gösteriyor. Donmuş patatesin 150 gramının maliyeti 13,5 lira gibi. Kızartmada kullanılan ayçiçek yağı için 2 lira gibi dersek ketçap mayoneziyle tuzuyla beraber de bir 2 lira. Yaklaşık patsonun maliyeti bize 22,5 lira" ifadelerini kullandı.

Ekmek arası patates, yani diğer adıyla patsonun maliyeti 22,5 lira olurken bazı büfelerde ise 350 liraya kadar satıldığı vurgulandı. Yani patsonun maliyetinin 15 katına yenildiği işaret edildi.

PATSONUN FİYATI NEDEN YÜKSELDİ?

Patsonun ne kadar bu kadar fahiş fiyatlara çıktığıyla alakalı soruyu yanıtlayan işletmeci Nihat Bingöl "Kısa bir dönem hizmet ettikleri için daha çok bir yıllık parayı kazanmaya çalıştıkları için 3-4 ayda, çok yüksek fahiş fiyatlara yiyebilirsiniz turistik bölgelerde. Büfe sadece patso türevi ürünler satıyordur. Yan ürünler satamıyordur. Bu nedenle de patsonun fiyatları yükselebilir" şeklinde konuştu.

Fiyat yüksekliği nedeniyle, çok sevilen patsonun yerini lahmacun ya da dönerin alabileceği de aktarıldı.

PATSO NASIL HAZIRLANIR?

Şef Kadir Akgüney, "Patso için ekmeğimiz, patatesimiz, ketçap, mayonezimiz ve tuzumuz var. Malzemeler çok basit. Zaten ortalama 7-8 dakikada kızaracaktır. Patateslerimizi doğradıktan sonra güzel yıkayıp nişastasını aldıktan sonra bir gün buzlu suda bekletiyoruz. Çıtır çıtır güzel bir lezzet elde ediyoruz" dedi.