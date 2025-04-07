Son 1,5 yılın zirvesinde! 2023'ten beri olmamıştı, kredi risk primi yükseliyor...

Mart ayında yaşanan siyasi gelişmeler Türkiye'nin CDS'ini yükseltmişti. Buna göre, Türkiye’nin CDS’i, son haftalarda 300 baz puanın üzerinde kalmaya devam etmişti. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve artan risk iştahı, Türkiye'nin risk göstergelerinde de baskı yarattı.

2008'DEN BU YANA BİR İLK

Trump'ın gümrük tarifeleri karşısında piyasalar sallanırken dünya borsaları güne düşüşle başladı. Yatırımcıların Trump'ın politikaları karşısında tedirginliği artıyor, 2008 yılından bu yana Çin borsalarında en büyük düşüş bugün yaşandı.

KRİPTODAN ALTINA KADAR...

Hong Kong ise 1997'den bu yana ilk kez bu kadar değer kaybetti. Altın tarafında ise satış baskısı arttı. Ons altın fiyatları gerilemeye devam ederken, kripto para borsalarında çöküş derinleşti.

Küresel piyasalarda yaşananlar Borsa İstanbul'da da görüldü. Haftaya düşüş ile başlaya Borsa İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin risk primi de yükseldi. Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 372 baz puanı görerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bloomberg verilerine göre, 18 Mart’ta 255 baz puan olan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 7 Nisan’da 373 puana yaklaştı.

Trump'ın politikalarının etkisi dünya borsalarına yansırken Pershing Square Kurucusu Bill Ackman X hesbaı üzerinden Trump'a bunun için oy vermediklerini kaydederek, "Başkan’ın pazartesi günü bir mola verme ve adil olmayan bir tarife sistemini düzeltmek için zaman kazanma fırsatı var. Alternatif olarak, kendi kendimizin neden olduğu ekonomik bir nükleer kışa doğru gidiyoruz” dedi.