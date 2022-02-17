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Son dakika:17 Şubat altın fiyatlarında hızlı yükseliş! Gram ve ons altın ne kadar oldu?

17.02.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları gün içerisinde yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor. Yatırımcılar, Altın alım satım için doğru zaman mı? 17 Şubat altın fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatında son dakika gelişmeleri…

Son dakika:17 Şubat altın fiyatlarında hızlı yükseliş! Gram ve ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gün içerisinde sıklıkla takip edilen altın fiyatları için son dakika gelişmeleri araştırılırken, 28 Ocak Salı günü yatırımcılar “Güncel altın ve dolar kuru fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? sorularına yanıt arıyor.

Rusya ve Ukrayna kriziyle birlikte yükselişe geçen ons altın, tansiyonun yeniden yükselmesiyle bugün 1.893 dolara çıkarak 10 Haziran sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ

GRAM ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Gram fiyatı 20 Aralık'ta 1050 TL'ye yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı mevduata dair açıklamaları ile 714 TL'ye gerildi. 21 Aralık'ta ise fiyat en yüksek 833 TL'yi gördü ve sonrasında ise yatay seyretti. Gram altın bugün 829 seviyesini görerek 21 Aralık sonrası görülen en yüksek seviye oldu.

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ALTIN FİYATLARINDA NELER BEKLENİYOR?

Dün, Rusya ve ABD'nin Ukrayna ile ilgili çelişkili açıklamaları sonrası konuyla ilgili artan belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının beklenenden daha az şahin bir tablo ortaya koyması emtia piyasalarına talebi arttırdı.

Tutanakların, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleriyle uyumlu olması ve beklenenden daha "şahin" bir görünüm ortaya koymamasının ardından, tahvil piyasasında Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 40 seviyelerine bulunuyor. Bankanın, ilkini mart ayında olmak üzere yıl genelinde toplamda 150 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, para politikaları tarafında ise bugün G20 finans liderlerinin bir araya geleceğini kaydetti.

Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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