FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: 2021 Aralık enflasyon rakamları açıklandı! 2022 Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

Son Dakika: 2021 Aralık enflasyon rakamları açıklandı! 2022 Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

03.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin beklediği aralık ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak TÜİK'ten son dakika açıklaması geldi. Tüketici fiyatları, 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi. Enflasyon rakamlarından sonra 2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: 2021 Aralık enflasyon rakamları açıklandı! 2022 Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

Son dakika haberine göre TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a tırmandı.

e1

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA OLDU

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17,23 ile eğitim, %20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve %20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %53,66 ile ulaştırma, %43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40,95 ile ev eşyası oldu.

e2

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,13 ile eğitim, %3,55 ile sağlık ve %3,65 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,49 ile ulaştırma, %16,54 ile ev eşyası, %15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 33 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam, memur ve emekli maaşlarına da enflasyon farkının üzerinde artış yapılması beklentisini beraberinde getirmişti. Zam oranını, Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Millete Sesleniş konuşmasında açıklaması bekleniyor.

Son dakika: Enflasyon rakamına göre 2022 emekli ve memur zammı belli olduSon dakika: Enflasyon rakamına göre 2022 emekli ve memur zammı belli oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Emekli zammı saat kaçta belli olacak?Emekli zammı saat kaçta belli olacak?
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 214 yorum
hükümet istifa
bırakın bu boş işleri seçimle gelen seçimle gelir gider...
canın öylemi ister hadi başka kapıya
Martılara simit atma keyfini bile elimizden aldılar. Bir simit 3,5 lira.
Sandığı istiyoruzzzz
tmm sen istedin hemen
hayret Aralık ayı için yüzde 36 dediler.
Allah razı olsun sizden. iyi ki varsınız Tayyip Bey
GELİNEN SONUÇ ŞU MİLLEYE DOLAR BOZDURUN DEYİP İHALELERİ DOLARLA VEREN BİR ANLAYIŞ VAR DAHA SÖYLENECEK NE VAR Kİ
Bu tüik yeminle alkollü araç sürücüsü gibi
kotu gunler geride kaldi daha kotu gunler gelebilir
dolar 16 TL bu akşam
ama sonra 11 e düşünce ağlamak yok trolcuk
secime kadar 50 tl
@yildirim_kaan_1930 imksansız
ne kadar heveslisiniz doların 16 olmasına
inşaallah dolar diyediye sonunuz gelecek
O halde reel %60
üfe %76 ise tüfe en az %80 dir. üretici maliyeti %76 artarken üretici bunun sadece 50 sini mi tüketiciye yansıtıyor. takibi karını koyarak %80 olarak yansıtır. ama milleti koyun yerine koyup 80 yerine 36 diyorlar
reel %100
Yok canım o kadarda değil geçen aya göre enflasyon %60 mı arttı GEÇEN AYA GÖRE
malesef
@sonmez_kamil_1988 kasımda ki 21,31 in aralıkta 36,08 olabilmesi için matematiksel olarak rakamın 200 olması gerekiyor. reel nedir meçhul.
@sonmez_kamil_1988 açıkladıklarının en az 3 katı gerçek enflayon
Üfe 80 zaten. Etikete yansıyan yani tüfe 60. Resmi olarak 36'ya denk getirmelerinin sebebi yeniden değerleme oranının ne kadar doğru bir tespit olduğunu göstermeye çalışmaları. Konuya hakimiz mesajı vermişler. sözde!

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.