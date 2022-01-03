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Son dakika: Enflasyon rakamına göre 2022 emekli ve memur zammı belli oldu

03.01.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber geldi. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 20.65 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 23.65 zam alacak. Bu zamların üzerine 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Son dakika: Enflasyon rakamına göre 2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Son dakika haberine göre, milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve emeklilere verilecek enflasyon farkı da belli oldu. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİSİ MAAŞINA NE KADAR ZAM ALACAK?

ZAMLI MAAŞLAR

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 25,65 oranında fark yansıtılacak.

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2022 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI

Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ilk hesaplamalara göre SSK - Bağkur emeklisi zammı yüzde 25,48 olacak.

ZAM

2022 EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
Ssk 200 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş
200 sonrası 2 bin 041 lira
Bağkur esnaf: 2 bin 948
Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş

Sabah'ta yer alan habere göre SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

KABİNE TOPLANTISINDA DA GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

Ayrıca bugün günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında memur maaşları için ek protokol de gündemde olacak.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kabine üyelerine bilgilendirme yapılması ve ek protokol için net bir çerçevenin çizilmesi bekleniyor.

Eğer bir ek zam gelirse de Ocak ayı maaşlarına bunun yansıtılması ve başka deyişle 15 Ocak'a kadar memur ek zammının netleştirilmesi bekleniyor.

Kabinede, ayrıca emekli maaşlarına ilişkin zamların da ele alınacağı belirtiliyor.

MEMUR EMEKLİSİNİN CEBİNE KAÇ TL GİRECEK?

Eski Yeni

3.276* 4.176

3.315 4.225

3.351 4.271

3.420 4.359

3.435 4.378

3.448 4.395

3.510 4.474

3.519 4.485

3.536 4.507

3.602 4.591

3.625 4.620

3.648 4.650

3.669 4.677

3.757 4.789

3.876 4.940

3.892 4.961

3.978 5.070

3.980 5.073

4.048 5.160

4.074 5.193

4.083 5.204

4.126 5.259

4.137 5.273

4.203 5.357

4.231 5.393

4.299 5.480

4.308 5.491

4.352 5.547

4.359 5.556

4.387 5.592

4.440 5.659

4.459 5.683

4.568 5.822

4.671 5.954

4.702 5.993

4.835 6.163

4.846 6.177

4.911 6.260

4.975 6.341

4.979 6.346

5.104 6.506

5.110 6.513

5.241 6.680

5.307 6.764

5.428 6.919

5.569 7.098

5.896 7.515

6.223 7.932

6.552 8.351

7.575 9.655

7.646 9.746

7.718 9.837

8.645 11.019

10.000 12.746

10.697 13.634

11.095 14.142

11.067 14.106

11.579 14.759

11.665 14.868

12.605 16.066


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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