SON DAKİKA | 2022 emekli ve memur zammı belli oluyor! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü kritik saate çevrildi

Son dakika: 2022 emekli ve memur zammı için beklenen gün geldi çattı. Asgari ücreti yapılan 50.54 oranında zam ile 4 bin253 TL'ye yükselmesinin ardından milyonların gözü Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. 3 Ocak Pazartesi (bugün) saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından "2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Emekli ve memura yüzde kaç zam yapıldı?" soruları da yanıt bulacak.

SON DAKİKA | 2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son 5 aylık enflasyon rakamlarına bakılarak memura 2022'de yapılacak zam oranının şimdiden en az yüzde 12.46 olması kesin. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaş zammının yüzde 21.91'i bulması bekleniyor. Kamu çalışanları için ek zammında gündemde olduğu belirtiliyor. Ocak 2022 zammı yüzde 21.91 olursa aile yardımı hariç 2022 en düşük memur maaşı 5 bin 279 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylık maaşı ise 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya gelecek. SSK ve Bağkur emeklisi 2022 zammı için de konuşulan oran yüzde 19.91. Kulislere yansıyan son bilgilere göre 2022 en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. İşte 2022 emekli ve memur zammı için tüm detaylar...

2022 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI

SSK ve Bağkur emeklisinin maaşları 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. AA Finans Anketi'ndeki yüzde 30.05'lik 2021 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak.

Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. Ayrıca ekstra iyileştirme de yapılacak.

2022 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

3 ayda bir ödenen 135 liralık toplu sözleşme ikramiyesi, ilk yarıda 400, ikinci yarıda 428 liraya çıkacak.

Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞINA NE KADAR ZAM ALACAK?

Yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark aylıklarına yansıtılacak.

Ocak zammı yüzde 21.91 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak.

Memur emeklileri için de ek iyileştirme bekleniyor.

KAMU İŞÇİSİNE ENFLASYON FARKI

Maaşlara yüzde 12 zamma ilaveten 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık enflasyon yüzde 19.91 çıkarsa enflasyon farkı yüzde 14.91 olacak.

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTIYOR

Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal yardımı da artıracak. Yüzde 21.91'lik zam tahminine göre yeni sosyal yardımlar şöyle olacak:

65 yaş aylığı 828,21 liradan bin 9 liraya çıkacak.

18 yaş altı engelli yakını aylığı 661,13 liradan 805,98 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 805,98, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 208 liraya yükselecek.

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 797 lira tutarındaki aylık, 2 bin 191 liraya ulaşacak.

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan bin 797 liralık düzenli nakdi yardım 2 bin 191 liraya çıkacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Zam oranlarıyla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi.

Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz" dedi.

MEMUR-SEN'DEN 'EK ZAM' AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “'Vergi Muafiyeti düzenlemesi' ilave zam olarak görülmemelidir. ‘Ek zam/ilave ödemenin’ en kısa hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.





