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SON DAKİKA: 3600 ek göstergede son durum! 5 milyon 300 bin avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisinin maaş ve ikramiyesi ne kadar olacak?

19.06.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 3600 ek gösterge için geri sayım başladı. Milyonları ilgilendiren kritik düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 5 milyon 300 bin avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini kapsayacak olan 3600 ek göstergeyle ilgili düzeleme yasalaşırsa, maaş ve ikramiyelerde artış olacak. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: 3600 ek göstergede son durum! 5 milyon 300 bin avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisinin maaş ve ikramiyesi ne kadar olacak?

Son dakika: 3600 ek göstergede sona gelindi. avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini kapsayacak yeni düzenlemeyle emekli aylıkları ve ikramiyelerinde artış bekleniyor. Düzenlemeyle, söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak. Yapılacak düzenleme ile ek gösterge, 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini etkileyecek.

SON DAKİKA: 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

AK Parti kurmayları, düzenlemenin ekim ayında yeni yasama döneminde Meclis’ten geçirilerek yasalaşacağını ifade ediyor.

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Düzenlemeyle birlikte birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek. Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş ile jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak.

Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e yükseltilecek.

EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERDE YÜZDE 22 ARTIŞ

Haber Global'de yer alan habere göre; düzenlemeyle, ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1.234 TL ile 1.391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44 bin 500 TL ile 50 bin 150 TL arasında bir artış olacak. Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 TL’den 6 bin 861 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL’den 247 bin 408 TL’ye yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

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POLİSLER DE YARARLANACAK

Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 TL’den 6 bin 961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 TL’den 247 bin 408 TL’ye yükselecek. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında 1391 TL ve ikramiyelerinde 50 bin 150 TL ilave ödeme alacak.

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YENİ YILDA YÜRÜRLÜKTE

Yapılacak düzenleme ile ek gösterge, 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini etkileyecek. Düzenleme yeni yılda yürürlüğe girecek.

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