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Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Yargıtaydan dikkat çeken avans ve tazminat kararı

18.06.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren avans ve kıdem tazminatı konusunda emsal niteliğinde karar geldi. Yargıtay, avans alamadığı için istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti.

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Yargıtaydan dikkat çeken avans ve tazminat kararı

Çalıştığı iş yerinden, avans alamadığı gerekçesiyle istifa eden işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi. Mahkeme, bu gerekçeyle işten ayılan işçinin kıdem tazminatı alamayacağına hükmetti...

Çalıştığı iş yerinden avas talebinde bulunan işçi, 'Hayır' cevabı alınca istifa etti. Haklarını alamayınca İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı patron davanın reddini istedi.

İŞ MAHKEMESİ, KIDEM TAZMİNATI ÖNENMESİNİ KABUL ETTİ

Mahkeme; kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak ihbar tazminatı talebinin reddine, kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi. Kararı hem davacı hem de davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

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HER İSTEDİĞİNDE AVANS ALAMAZ

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, avans tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Kararda şöyle denildi:

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"Davacının avans talebi karşılanmayınca iş akdini feshettiği anlaşılmakta olup mahkemenin buna ilişkin kabulü yerindedir. Mahkemece işverenin geçerli bir neden göstermeden davacının avans talebini karşılamaması davacı bakımından haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatı talebi hüküm altına alınmıştır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep bulunmamaktadır. Taraflar arasında işverenin davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir sözleşme de mevcut değildir. Bu nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Yargıtay
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