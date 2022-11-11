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SON DAKİKA: EYT'de ilk kez oldu! Bakan Bilgin, şartları dolduran sayıyı açıkladı: Şu anda yaş şartını kaldırırsak...

11.11.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT için beklenen tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yi aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceklerini söyledi. Bakan Bilgin 4 milyon kişinin beklediği EYT düzenlemesiyle yeni gelişmeyi de ilk kez duyurdu. Bilgin yaptığı açıklamada "Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartlarını düzenleyecek kapsamlı düzenleme yaptık" dedi. Bakan Bilgin, şu anda şartları dolduran 1.5 milyon kişi olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA: EYT'de ilk kez oldu! Bakan Bilgin, şartları dolduran sayıyı açıkladı: Şu anda yaş şartını kaldırırsak...

EYT'de son dakika haberi geldi. Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişinin beklediği tarih belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı. Kritik bütçe sunumunda EYT düzenlemesiyle ilgili detaylar dikkat çekti.

SON DAKİKA | EYT İÇİN TARİH BELLİ OLDU

EYT düzenlemesiyle ilgili konuşan Bakan Bilgin, EYT'yi aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceklerini söyledi.

HGGJ

İLK KEZ SAYI VERİLDİ!

Bilgin yaptığı açıklamada "Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartlarını düzenleyecek kapsamlı düzenleme yaptık. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'den son dakika sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması... Bakan Bilgin'den son dakika sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması...

BAKAN BİLGİN: ŞARTLARI DOLDURAN 1,5 MİLYON KİŞİ VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(EYT) Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var."


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Bakan Bilgin'den son dakika sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması...Bakan Bilgin'den son dakika sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması...
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Vedat Bilgin son dakika EYT

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