SON DAKİKA: EYT'de ilk kez oldu! Bakan Bilgin, şartları dolduran sayıyı açıkladı: Şu anda yaş şartını kaldırırsak...

EYT'de son dakika haberi geldi. Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişinin beklediği tarih belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı. Kritik bütçe sunumunda EYT düzenlemesiyle ilgili detaylar dikkat çekti.

SON DAKİKA | EYT İÇİN TARİH BELLİ OLDU

EYT düzenlemesiyle ilgili konuşan Bakan Bilgin, EYT'yi aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceklerini söyledi.

İLK KEZ SAYI VERİLDİ!

Bilgin yaptığı açıklamada "Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartlarını düzenleyecek kapsamlı düzenleme yaptık. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini" ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN: ŞARTLARI DOLDURAN 1,5 MİLYON KİŞİ VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(EYT) Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var."



