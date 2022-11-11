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Asgari ücret mesajları peş peşe geliyor! Bakan Bilgin'den son dakika sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması...

11.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve sözleşmeli personele ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bilgin, "Sözleşme personel çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içinde paylaşacağız" açıklamasını yaptı. Bakan Bilgin ayrıca asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, komisyonun toplanacağı tarihi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayı...

Asgari ücret mesajları peş peşe geliyor! Bakan Bilgin'den son dakika sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması...

Son dakika: Milyonlarca kişi gözünü Aralık ayına çevirmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sözleşmeli personele kadro ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, 'Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz.' dedi.

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Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Milletvekili arkadaşların talebi 5 bin TL'ydi asgari ücret, 5 bin 500 TL oldu. Neden oldu, enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek için. Temmuzda enflasyona karşı ücretleri koruyucu düzenleme söz konusu değildi ama reel ücrette erimenin tablosunu görünce müdahale etmemiz gerektiğini ortaya çıktı.

ARALIK ORTASINI İŞARET ETTİ

Şimdi de aynı şeyi yapacağız. Sizin beklentiniz nedir bilmiyorum ama emin olun enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz. Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız.

Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz ama herkes bilsin ki Türkiye emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz.

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz."


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asgari ücret sözleşmeli personel

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