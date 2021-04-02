FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: AK Parti'den ekonomiye ilişkin kanun teklifi

Son Dakika: AK Parti'den ekonomiye ilişkin kanun teklifi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 16:11 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Son Dakika: AK Parti'den ekonomiye ilişkin kanun teklifi

AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
'Yiğit Bulut 200 bin liraya yakın maaş alıyor''Yiğit Bulut 200 bin liraya yakın maaş alıyor'
Avivasa BES iptali nasıl yapılır?Avivasa BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Alarm zilleri çalıyor: Böyle giderse tam kapanma gelir
Alarm zilleri çalıyor: Böyle giderse tam kapanma gelir
Destek ödemesi bin 500 liraya çıkarıldı
Destek ödemesi bin 500 liraya çıkarıldı
Ramazan öncesi ekmeğe zam geldi!
Ramazan öncesi ekmeğe zam geldi!
Nakdi ücret desteği ödemeleri tarihi belli oldu!
Nakdi ücret desteği ödemeleri tarihi belli oldu!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıllara göre emekli aylığı nasıl hesaplanıyor? Uzman isim 2021 emekli maaşı hesaplamayı anlattı!
İşte emekli aylığı hesaplama!
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
'Yiğit Bulut 200 bin liraya yakın maaş alıyor' iddiasına cevap verdi!
'Yiğit Bulut 200 bin liraya yakın maaş alıyor'
Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali Konya'da olacak!
Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali
Altın kaplamalı pastırmanın fiyatı dudak uçuklattı
Talep üzerine yaptı, fiyatı dudak uçuklattı!
Son Dakika: Yaş çay destek ödemeleri hesaplara yattı! İşte ÇAYKUR 2020 yaş çay destekleme primi tarihi!
Destek ödemeleri hesaplara yattı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.