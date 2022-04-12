Son dakika: Akaryakıt bayilerinde tabelalar güncellendi! Motorin litre fiyatında 1 liralık indirim...

Son dakika: Brent petrol fiyatı dün 98 dolara kadar geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması etkili oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası “Akaryakıta indirim gelecek mi?” sorusu merak konusu olurken beklenen haber geldi. Buna göre gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,22 TL'den satılıyordu. Şimdi ise litre fiyatı 20,24 TL’ye geriledi. Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

GEÇEN AY ZAM ŞAMPİYONU OLMUŞTU

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre martta en fazla fiyat artışı yaşanan ürün yüzde 32.67 ile motorin oldu. Motorini yüzde 24.41 ile benzin takip etti. Rusya'nın önemli motorin üreticilerinden birisi olması sebebiyle motorindeki fiyat artışı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzinden fazla yükseldi. Bu sebeple motorin ve benzin arasındaki makas açıldı. Motorinin litresi 21.23 liraya satılırken benzinin litresi 19 lira oldu. Motorin fiyatı yılın ilk 3 ayında, martın son haftasındaki 23.59 liralık zirvesinden gerilemesine rağmen yüzde 66 yükseldi.



