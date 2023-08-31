FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA AKARYAKIT FİYATLARI: 5 Mayıs’tan bu yana ilk kez! Benzine 4 ay sonra indirim geliyor: Motorinde değişiklik yok… (31 Ağustos 2023 güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA AKARYAKIT FİYATLARI: 5 Mayıs’tan bu yana ilk kez! Benzine 4 ay sonra indirim geliyor: Motorinde değişiklik yok… (31 Ağustos 2023 güncel benzin-mazot fiyatı)

31.08.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika benzin-mazot fiyatı… Akaryakıt fiyatları için zam, indirim var mı? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? soruları araç sahiplerinin gündemindeki sıcaklığını korurken önemli bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatları için bu gece yarısı itibarıyla indirim gerçekleşeceği öğrenildi. İndirim benzin litre fiyatları için yapılacak. İşte 31 Ağustos 2023 Perşembe il il benzin ve motorin fiyatları...

SON DAKİKA AKARYAKIT FİYATLARI: 5 Mayıs’tan bu yana ilk kez! Benzine 4 ay sonra indirim geliyor: Motorinde değişiklik yok… (31 Ağustos 2023 güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Brent petrol fiyatı ile dolar kuru benzin fiyatı ve mazot fiyatı için belirleyici olmaya devam ediyor. Bu kapsamda petrolde yaşanan yükselişe rağmen dolarda yaşanan geri çekilme akaryakıt fiyatları için bu gece tabelayı bir kez daha değiştirecek. Peki benzin fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatları listesi...

iStock-1439918299

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Son olarak 5 Mayıs 2023’te benzin litre fiyatı 20,35 TL’den 1,07’ liralık indirim ile 19,28 TL’ye gerilemişti. O tarihten sonra ÖTV ve KDV artışları ile de hızla yükselişe geçen benzin için yaklaşık 4 ay sonra ilk indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren 99 kuruşluk indirimin tabelaya yansıyacağı öğrenildi.

Motorin grubunda ise son olarak geçtiğimiz haftalarda 1,52'lik indirim sonrası 1 lira zam gelmişti. Şu an ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

iStock-846710952

İNDİRİM SONRASI YENİ FİYAT LİSTESİ

Böylece benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 36,75 TL, Ankara’da 37,29 TL ve İzmir’de 37,35 TL’ye satılacak.

31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 37,74 TL
Motorin: 37,85 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA
Benzin: 38,28 TL
Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR
Benzin: 38,34 TL
Motorin: 38,50 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL

MOTORİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Togg’a 105 bin liralık ‘faiz’ zammıTogg’a 105 bin liralık ‘faiz’ zammı
Toplu sözleşmede son viraj! Bugün açıklanıyorToplu sözleşmede son viraj! Bugün açıklanıyor
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.