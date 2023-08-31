SON DAKİKA AKARYAKIT FİYATLARI: 5 Mayıs’tan bu yana ilk kez! Benzine 4 ay sonra indirim geliyor: Motorinde değişiklik yok… (31 Ağustos 2023 güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Brent petrol fiyatı ile dolar kuru benzin fiyatı ve mazot fiyatı için belirleyici olmaya devam ediyor. Bu kapsamda petrolde yaşanan yükselişe rağmen dolarda yaşanan geri çekilme akaryakıt fiyatları için bu gece tabelayı bir kez daha değiştirecek. Peki benzin fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatları listesi...
Son olarak 5 Mayıs 2023’te benzin litre fiyatı 20,35 TL’den 1,07’ liralık indirim ile 19,28 TL’ye gerilemişti. O tarihten sonra ÖTV ve KDV artışları ile de hızla yükselişe geçen benzin için yaklaşık 4 ay sonra ilk indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren 99 kuruşluk indirimin tabelaya yansıyacağı öğrenildi.
Motorin grubunda ise son olarak geçtiğimiz haftalarda 1,52'lik indirim sonrası 1 lira zam gelmişti. Şu an ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.
Böylece benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 36,75 TL, Ankara’da 37,29 TL ve İzmir’de 37,35 TL’ye satılacak.
İSTANBUL
Benzin: 37,74 TL
Motorin: 37,85 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL
ANKARA
Benzin: 38,28 TL
Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL
İZMİR
Benzin: 38,34 TL
Motorin: 38,50 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL