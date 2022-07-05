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Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına zam konuşuluyordu! Flaş gelişme yaşandı, benzin...

05.07.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hem motorin hem de benzin fiyatlarına indirim gelmişti. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle benzin fiyatlarına zam geleceği konuşuluyordu. Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte son dakika akaryakıt haberinin detayları...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına zam konuşuluyordu! Flaş gelişme yaşandı, benzin...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası rota terse dönmüş, dolar kurundaki düşüş motorinin litre fiyatına indirim olarak yansımıştı. 30 lira olan motorinin litre fiyatı 3,34 lira gerilemişti. Motorine üst üste gelen indirimlerin ardından benzinde 2,13 lira ve LPG'de ise 1,71 lira indirim yapılmıştı. Vatandaşlar indirimlerin devam etmesini beklerken benzine zam geleceğine dair beklentiler oluştu.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.

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SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? İŞTE CEVABI

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine gelmesi beklenen 96 kuruşluk zammın iptal edildiği ve herhangi bir fiyat değişimi olmayacağı öğrenildi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? TARİH VERİLDİ

Yılbaşından bu yana 7 ayda benzine yüzde 225, motorine yüzde 264 zam gelirken Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk fiyatların ne zaman düşeceğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

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Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanabilecek tarihe ilişkin de konuşan enerji uzmanı Aktürk, “Eğer Temmuz ayında merkez bankalarının faiz artırımı olursa piyasaları etkileyecek ve brent petrol aşağı doğru gelecek. Benzin ve motorin fiyatında da nispeten mevsimsel etkisini bir kenara bırakırsak eylülden sonra uluslararası piyasalarda gevşeme başlar. Ama doların değerini bir kenara bırakıyorum. Çünkü fiyatları dolar da yüzde 100 etkiliyor. Dolayısıyla benim tahminim eylül-ekimde uluslararası piyasalarda farklı bir çatışma ortamı olmazsa uluslararası piyasalarda düşüş olacak. Dolar/TL kuru da eğer değişmez bu seviyelerde kalırsa eylül sonu ekim başında benzin ve motorin litre fiyatlarının 22-23 TL’lere ineceğini tahmin ediyorum” yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
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