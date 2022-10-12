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SON DAKİKA | Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! Son bir yılda yüzde 278 zamlanmıştı, motorinde bu kez indirim haberi

12.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorinde son dakika indirim haberi... Akaryakıtta zam fırtınası sonunda duruldu, ibre tersine döndü. 6 günde 4 kez motorin fiyatlarına gelen zamlar araç sahiplerini kara kara düşündürmüştü. 30 TL'ye dayanan motorin fiyatıyla ilgili bu kez güzel haber geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre son bir yılda yüzde 278 zamlanan motorin fiyatında, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde indirim bekleniyor. İşte 12 Ekim Çarşamba güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları..

SON DAKİKA | Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! Son bir yılda yüzde 278 zamlanmıştı, motorinde bu kez indirim haberi

Akaryakıtta gelen son dakika haberi bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Akaryakıt fiyatları küresel gelişmeler, brent petrol ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte yükselmeye devam ederken 6 günde motorin 4 kez zamlandı. Peş peşe gelen zam haberleri sonrası araç sahipleri kara kara düşünürken, motorinin litre fiyatı 28 lirayı aşmıştı. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. Gelen zamların ardından bu kez motorinde indirim bekleniyor. İşte araç sahiplerini sevindirecek haberin detayları...

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 278 ZAM GELDİ

11 Ekim 2021'de 7,53 TL olan motorinin litre fiyatı; 11 Ekim 2022'de 28,53 TL oldu. Son zamlarla birlikt bir yılda motorine yüzde 278 zam gelmiş oldu. Fiyatı neredeyse 4 katına çıktı.

SON DAKİKA | Motorine bu gece bir zam daha geliyor! İndirimler terse döndü peş peşe...Motorine bir zam daha geliyor! İndirimler terse döndü peş peşe...

BEZİNLE MOTORİN ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI

Motorinle benzin fiyatındaki makas ise daha da açıldı. Benzinin litre fiyatı 20,60 TL'den satılıyor.

SON DAKİKA | MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta peş peşe 4 kez zam gelen akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor. 6 günde gelen 4 zamla 28 TL'yi aşan motorin fiyatları, araç sahiplerini bir hayli üzmüştü. Bu gece yarısından itibaren ise motorin fiyatlarında 2,13 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişim beklenmiyor.

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İŞTE 12 EKİM 2022 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 28,53 TL
Benzin litre fiyatı 20,60 TL
LPG litre fiyatı 11,35 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 28.65 TL
Benzin litre fiyatı 20.74 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 28,68 TL
Benzin litre fiyatı 20,72 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL

AKARYAKIT

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motorin Zam Akaryakıt son dakika
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