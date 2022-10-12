SON DAKİKA | Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! Son bir yılda yüzde 278 zamlanmıştı, motorinde bu kez indirim haberi

Akaryakıtta gelen son dakika haberi bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Akaryakıt fiyatları küresel gelişmeler, brent petrol ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte yükselmeye devam ederken 6 günde motorin 4 kez zamlandı. Peş peşe gelen zam haberleri sonrası araç sahipleri kara kara düşünürken, motorinin litre fiyatı 28 lirayı aşmıştı. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. Gelen zamların ardından bu kez motorinde indirim bekleniyor. İşte araç sahiplerini sevindirecek haberin detayları...
11 Ekim 2021'de 7,53 TL olan motorinin litre fiyatı; 11 Ekim 2022'de 28,53 TL oldu. Son zamlarla birlikt bir yılda motorine yüzde 278 zam gelmiş oldu. Fiyatı neredeyse 4 katına çıktı.
Motorinle benzin fiyatındaki makas ise daha da açıldı. Benzinin litre fiyatı 20,60 TL'den satılıyor.
Geçtiğimiz hafta peş peşe 4 kez zam gelen akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor. 6 günde gelen 4 zamla 28 TL'yi aşan motorin fiyatları, araç sahiplerini bir hayli üzmüştü. Bu gece yarısından itibaren ise motorin fiyatlarında 2,13 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişim beklenmiyor.
İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 28,53 TL
Benzin litre fiyatı 20,60 TL
LPG litre fiyatı 11,35 TL
ANKARA
Motorin litre fiyatı 28.65 TL
Benzin litre fiyatı 20.74 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL
İZMİR
Motorin litre fiyatı 28,68 TL
Benzin litre fiyatı 20,72 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL
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