SON DAKİKA: Akaryakıtta zamlar peş peşe geliyor! Benzinden sonra sıra motorin fiyatlarında… Litresi 25 TL’ye yaklaşacak

Son dakika: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Benzin litre fiyatı için dün gelen 2 lira 11 kuruş zammın ardından bu gece yarısı da motorin fiyatları için zam bekleniyor. Motorin litre fiyatlarına gelecek artışın 87 kuruş civarında olması bekleniyor.

ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

Artışın bu seviyelerde oluşması halinde mazot fiyatı İstanbul’da 24.77 liraya, Ankara’da 25.27 liraya, İzmir’de 25.42 liraya yükselecek.

HAZİRAN AYI ZAMLARLA GEÇTİ

Akaryakıt fiyatları Haziran ayında peş peşe zamlanırken benzinin litresi 3,36 TL, motorin ise 4,37 TL yükseldi. Temmuz ayına girilirken hem benzin hem de motorinin litre fiyatı 24 TL'nin üzerine çıktı.

5 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 26.17 TL

Motorin: 23.90 TL

LPG (Otogaz): 11.33 TL

ANKARA

Benzin: 26.65 TL

Motorin: 24.37 TL

LPG (Otogaz): 11.46 TL

İZMİR

Benzin: 26.64 TL

Motorin: 24.45 TL

LPG (Otogaz): 11.32 TL



