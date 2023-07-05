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SON DAKİKA: Akaryakıtta zamlar peş peşe geliyor! Benzinden sonra sıra motorin fiyatlarında… Litresi 25 TL’ye yaklaşacak

05.07.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Haziran ayında hem motorin (mazot) hem de benzin için peş peşe zamlar yapılmıştı. Ancak son dakika bilgisine göre fiyatlar bu gece yarısı bir kez daha değişecek. Peki 5 Temmuz Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin-mazot fiyatı…

SON DAKİKA: Akaryakıtta zamlar peş peşe geliyor! Benzinden sonra sıra motorin fiyatlarında… Litresi 25 TL’ye yaklaşacak

Son dakika: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Benzin litre fiyatı için dün gelen 2 lira 11 kuruş zammın ardından bu gece yarısı da motorin fiyatları için zam bekleniyor. Motorin litre fiyatlarına gelecek artışın 87 kuruş civarında olması bekleniyor.

ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

Artışın bu seviyelerde oluşması halinde mazot fiyatı İstanbul’da 24.77 liraya, Ankara’da 25.27 liraya, İzmir’de 25.42 liraya yükselecek.

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HAZİRAN AYI ZAMLARLA GEÇTİ

Akaryakıt fiyatları Haziran ayında peş peşe zamlanırken benzinin litresi 3,36 TL, motorin ise 4,37 TL yükseldi. Temmuz ayına girilirken hem benzin hem de motorinin litre fiyatı 24 TL'nin üzerine çıktı.

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5 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 26.17 TL
Motorin: 23.90 TL
LPG (Otogaz): 11.33 TL

ANKARA
Benzin: 26.65 TL
Motorin: 24.37 TL
LPG (Otogaz): 11.46 TL

İZMİR
Benzin: 26.64 TL
Motorin: 24.45 TL
LPG (Otogaz): 11.32 TL

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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