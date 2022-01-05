FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Alkolde ÖTV zammı! İşte alkol fiyatlarında son durum

Son dakika: Alkolde ÖTV zammı! İşte alkol fiyatlarında son durum

05.01.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, alkol fiyatlarına da 2022 yılında yeni zam geldi. Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki zam oranı yüzde 47 oldu. Yeni yıl zammı ile 20 TL'nin altı fiyata satılan sigara kalmadı. Alkol fiyatlarına zam mı geldi? İşte alkol fiyatlarındaki son dakika gelişmesi…

Son dakika: Alkolde ÖTV zammı! İşte alkol fiyatlarında son durum

Alkol fiyatlarına zam mı geldi? Her yıl başında zamlanan alkolde bu sene nasıl bir artış olacağı merak konusu olmuştu. 2022 yılının ilk günlerinde vergi oranlarına gelen zamla birlikte alkol fiyatları da zamlandı. Fiyatlar güncellenmeye devam ederken alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

TÜRKİYE TEKEL BAYİLER PLATFORMU BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alkol fiyatlarına yüzde 43 oranında zam geldiğini duyurdu.

1 PAKET SİGARANIN ASGARİ VERGİSİ 14,39 LİRA

Sigarada ÖTV, alkollü içkiden farklı olarak hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi olarak hesaplanıyor. 1 adet sigarada 0,48 lira olan asgari maktu vergi, 0,7197 liraya çıkarken, maktu vergi tutarı da 0,48 liradan 0,7150 liraya yükseldi. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı ise 9,76 liradan 14,39 liraya yükselmiş oldu. Bir başka ifade ile sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun 1 paket sigaradan 14,39 lira vergi alınacak ve bir paket sigaranın vergisi de 4,63 lira artırılmış oldu.

Sigarada yürürlükteki vergi oranı yüzde 63 seviyesinde ve sigara üreticilerinin satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında bir vergi hesaplanıyor ve bu tutara paket başına 0,71 lira maktu vergi ekleniyor. Bu yöntemle bulunan miktar 14 lira 39 kuruş olarak hesaplanan asgari maktu vergi tutarından az olamıyor.

BİR PAKET SİGARA EN AZ 23 TL'YE SATILACAK

Bu durumda asgari maktu vergi paket başına 9,77'den 14,39'a çıkacak. Buna göre bir paket sigara en az 22,85 TL’ye satılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
2022 model Renault yeni fiyatları ne kadar oldu?2022 model Renault yeni fiyatları ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

Çeyrek altının yerini alacak! Gümüşte flaş tahmin!

Çeyrek altının yerini alacak! Gümüşte flaş tahmin!

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Mektup bırakıp intihar etti: Kimse beni sevmedi...

Mektup bırakıp intihar etti: Kimse beni sevmedi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.