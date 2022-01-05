Son dakika: Alkolde ÖTV zammı! İşte alkol fiyatlarında son durum

Alkol fiyatlarına zam mı geldi? Her yıl başında zamlanan alkolde bu sene nasıl bir artış olacağı merak konusu olmuştu. 2022 yılının ilk günlerinde vergi oranlarına gelen zamla birlikte alkol fiyatları da zamlandı. Fiyatlar güncellenmeye devam ederken alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

TÜRKİYE TEKEL BAYİLER PLATFORMU BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alkol fiyatlarına yüzde 43 oranında zam geldiğini duyurdu.

1 PAKET SİGARANIN ASGARİ VERGİSİ 14,39 LİRA

Sigarada ÖTV, alkollü içkiden farklı olarak hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi olarak hesaplanıyor. 1 adet sigarada 0,48 lira olan asgari maktu vergi, 0,7197 liraya çıkarken, maktu vergi tutarı da 0,48 liradan 0,7150 liraya yükseldi. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı ise 9,76 liradan 14,39 liraya yükselmiş oldu. Bir başka ifade ile sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun 1 paket sigaradan 14,39 lira vergi alınacak ve bir paket sigaranın vergisi de 4,63 lira artırılmış oldu.

Sigarada yürürlükteki vergi oranı yüzde 63 seviyesinde ve sigara üreticilerinin satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında bir vergi hesaplanıyor ve bu tutara paket başına 0,71 lira maktu vergi ekleniyor. Bu yöntemle bulunan miktar 14 lira 39 kuruş olarak hesaplanan asgari maktu vergi tutarından az olamıyor.

BİR PAKET SİGARA EN AZ 23 TL'YE SATILACAK

Bu durumda asgari maktu vergi paket başına 9,77'den 14,39'a çıkacak. Buna göre bir paket sigara en az 22,85 TL’ye satılabilecek.

