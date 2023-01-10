SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 10 Ocak 2023 altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Son dakika altın fiyatları merak ediliyor. Altın alıp satacak olan vatandaşlar gram, çeyrek ve altın bilezik fiyatlarının son durumunu araştırıyorlar. Gram altın fiyatları bugüb bin 130 lira, çeyrek altın fiyatları ise bin 845 lira üzerinde güne başladı. Peki, 10 Ocak 2023 altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 632,36 TL'den alınıyor ve 760,66 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 825,53 TL iken satışı ise 825,67 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.041,84 TL'den alınırken 1.109,20 TL'den satılıyor.

