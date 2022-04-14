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  4. SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 14 Nisan 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 14 Nisan 2022 Perşembe

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 14 Nisan 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 14 Nisan 2022 Perşembe

14.04.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 14 Nisan 2022 günü de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Bugün de tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle birçok kişi 14 Nisan 2022 Perşembe gününün güncel fiyatlarını merak ediyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 14 Nisan 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları haberimizde...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 14 Nisan 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 14 Nisan 2022 Perşembe

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 14 Nisan 2022 günü yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapacak kişiler tarafından merak konusu oldu. 14 Nisan 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. İşte 14 Nisan 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı...

14 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 925,82 TL

Gram altın satış: 926,02 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.006,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.057,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.008,00 TL

Yarım altın satış: 3.040,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.504,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.520,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.994,00 TL

Tam altın satış: 6.052,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın tam altın
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