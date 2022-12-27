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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 27 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları ne oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

27.12.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları tüm küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın bileziğin alış satış fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 27 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı nedir? İşte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 27 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları ne oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

27 Aralık 2022 güncel altın bilezik fiyatlarının ne olduğu tüm alım satım yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın bilezik almayı düşünenler haftanın ikinci işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatının alış ve satış üzerinde ne kadar olduğu merak ediyorlar. İşte anlık altın bilezik fiyatları...

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ALTIN BİLEZİK

**14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 606,36 TL'den alınıyor ve 729,11 TL'den satılıyor.

ALTIN BİLEZİK2

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 766,80 TL iken satışı ise 886,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 999,59 TL'den alınırken 1.063,08 TL'den satılıyor.

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