SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 27 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları ne oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

27 Aralık 2022 güncel altın bilezik fiyatlarının ne olduğu tüm alım satım yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın bilezik almayı düşünenler haftanın ikinci işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatının alış ve satış üzerinde ne kadar olduğu merak ediyorlar. İşte anlık altın bilezik fiyatları...

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**14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 606,36 TL'den alınıyor ve 729,11 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 766,80 TL iken satışı ise 886,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 999,59 TL'den alınırken 1.063,08 TL'den satılıyor.



