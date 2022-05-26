Son dakika: Altın fiyatları için İslam Memiş’ten ralli uyarısı! “Gram altında çok heyecanlı olmamak lazım”

Son dakika: Ons altın fiyatı enflasyon ve resesyon risklerine rağmen ABD Merkez Bankası Fed tarafından gelen şahin açıklamalarla baskılanmaya devam ediyor. 5 gündür üst üste yükseliş yaşayan altının ons fiyatı dün akşam Fed’in FOMC tutanaklarını açıklamasıyla düşüşe geçti. Fed enflasyon riskinin önümüzdeki dönem için daha da arttığını dile getirerek, faizlerde haziran ve temmuzda 50 baz puan artırım piyasalara için kritik bir mesaj verdi. Ons altın bu gelişmelerle yeni günde 1845 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın fiyatı ise dün ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurunun 16,50 seviyesine yaklaşmasıyla 2022 yılının zirvesine yükselerek 976 TL'yi gördü. Bugün ise 974 liradan güne başlayan gram altın fiyatı yönünü aşağı çevirerek 971 liraya geriledi.

Altın gram fiyatı geçtiğimiz 20 Aralık’ta Kur Korumalı TL Mevduat sisteminin devreye alınmasından önce tüm zamanların rekorunu kırarak 1062 TL'ye kadar yükselmişti.

RALLİ UYARISI

Altın fiyatları vatandaşın gündeminde en önemli konular arasında yer almaya devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi. Altın yatırımcısına Fed toplantısına kadar ons altın fiyatının 1.780-1.880 dolar aralığını takip etmesi gerektiğini bildiren İslam Memiş, “1.860-1.868 dolar aralığında kar satışı gelebilir. Şu anda altının onsu 1.857 dolar seviyesinde. Aşağı yönde 1.835 dolar seviyesine kadar bir kar satışı görebiliriz. Hem ons altın hem de gümüş fiyatında aşağı yönlü yaşanan trendde Fed’e hazırlık yapılabilir. Çünkü Fed sonrası, Haziran’da altın ve gümüşün ons fiyatında yeni ralliler olabilir. Bugün bile dövizi olanlar ons bazındaki bu satışları parite üzerinden işlem yapmak suretiyle bir fırsata çevirebilirler” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“GRAM ALTINDA 1050 TL SEVİYESİ MÜMKÜN”

Gram altın fiyatları için de tahminlerini paylaşan İslam Memiş, gram altındaki kırmızı çizgi olan 980 TL’nin iç piyasalarda test edildiğini kaydetti. Dolar kurundaki yükselişlerin devam etmesi durumunda gram altında 1.040-1.050 TL seviyesini telaffuz edebileceğini belirten İslam Memiş, “Gram altının 1.000 TL üzerine kırılması dövize bağlıdır. Daha önce 900 TL seviyesinin altından gram altın alanların satış yapacağı yerlerdir. Gram altında çok heyecanlı olmamak lazım” ifadelerini kullandı.



