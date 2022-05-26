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Dolar için çok konuşulacak sözler: Piyasaları ‘Mükemmel fırtına’ diyerek uyardılar…

26.05.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru dün 16,50 seviyesine yaklaşırken, piyasalar için çok kritik bir uyarı geldi. Resesyon ise piyasaların en çok korktuğu konular arasına girdi. Bu kapsamda piyasalar Fed'in şahin tutumunu desteklerken, dolar endeksinin önümüzdeki dönem için daha da yükseleceği belirtildi. Küresel ekonomiyi zor günlerin beklediği belirtilen 'Başekonomistler Görünüm Raporu’nda “mükemmel fırtına” vurgusu yapıldı. Bugün yurt içinde ise Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor....

Dolar için çok konuşulacak sözler: Piyasaları ‘Mükemmel fırtına’ diyerek uyardılar…

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda önümüzdeki iki ay için alınacak faiz kararına ilişkin mesajlar yer aldı. Buna göre Fed üyeleri haziran ve temmuzda 50'şer baz puan faiz artırılmasını destekledi. Raporda enflasyon risklerinin yukarı döndüğü ifade edildi.

Fed tutanakları sonrasında geçtiğimiz haftalarda 20 yılın zirvesine yükselen dolar endeksinde bir miktar gevşeme oldu. Ancak son bir haftadır düşüş eğiliminde olan dolar endeksinin yeniden güçlenebileceği ihtimali piyasalarda konuşulmaya başlandı. Analistler bu yükseliş beklentisinin sebebini “En az iki kez daha 50 baz puan artış yapması öngörülen şahin bir Fed, doları yeniden güçlendirebilir” diyerek açıkladı.

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YATIRIMCI ENFLASYONDAN ZİYADE STAGFLASYONDAN ENDİŞELİ

Reuters’a konuşan ActiveTrades kıdemli analisti Ricardo Evangelista “Dolar, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarının Fed’in şahin tutumuna bağlı kalacağını ortaya koymasıyla muhtemelen Mayıs başlarında gördüğü zirvelere yeniden hareketlenecek” değerlendirmesini yapıyor.

Piyasalar Fed’in gelecek bir iki ay boyunca 50 baz puanlık artışlara devam etmesini bekliyor, öte yandan aşırı bir sıkılaşmanın zaten yavaşlama sinyalleri veren ekonomiyi baskılayabileceği endişeleri de sürüyor. Atlanta Fed Başkanı da geçtiğimiz günlerde kontrolsüzce yapılacak faiz artışlarının ekonomik iyileşmeyi yavaşlatabileceği konusunda uyarmıştı.

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Unigestion portföy yöneticilerinden Salman Baig ise “Bizce resesyon endişeleri hayli gerçek ve Fed’in ‘yumuşak iniş’ mühendisliği yapması çok zor olacak” diyor. ABD’den gelen yeni konut satışı verileri de yavaşlamaya işaret ediyor. Nisanda ABD yeni konut satışları bir önceki aya göre neredeyse yüzde 17 düştü. Önceki gün açıklanan PMI verileri de ABD ve İngiltere’de özel sektör faaliyetlerinin yavaşladığına işaret ediyordu.

“YAVAŞLAMADAN KAÇINAMAYIZ AMA RESESYONDAN KAÇINABİLİRİZ”

Goldman Sachs Asset Management uluslararası piyasalar strateji direktörü James Ashley de, “Müşterilerin en fazla sorduğu sorunun küresel bir resesyon riski ve enflasyonun kalıcılığı” olduğunu belirtiyor. Ashley “Bizim görüşümüz yavaşlamadan kaçınamayız ama resesyondan kaçınabiliriz” diyor. Deutsche Bank stratejisti George Saravelos ise piyasaların son 6 ayda çok fazla dolar alımı yaptığını, hacmin 2008 Lehman’ın çöküşünden ve Mart 2020 COVID karantinaları kadar yüksek olduğunu aktarıyor ve bunun dolarda “aşırı değerlenmeye” neden olduğunu belirtiyor.

TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ DÜŞÜŞ DE RESESYON ENDİŞELERİNDEN

Dünya Gazetesi'nde yer alan haberde, tek düşen dolar değil. Tüm dünyada borçlanma maliyetleri için gösterge niteliğinde kabul edilen 10 yıllık ABD tahvilinde getiri yüzde 2,73 ile marttan bu yana en düşük düzeylere geriledi. Faiz beklentilerini yakından takip eden 2 yıllık ABD tahvilinde ise mayısta yüzde 2,8’i gören getiri, çarşamba itibariyle yüzde 2,51 düzeylerinde. Finans kuruluşları tahvil getirilerindeki düşüşün yatırımcıların küresel ekonomideki yavaşlamadan ve stagflasyon korkusundan kaynaklandığını söylüyor. Mizuho kıdemli ekonomisti Colin Asher “Yılın ilk birkaç ayında piyasaların odağı artan enflasyondu ancak şimdi odak daha çok stagflasyona kaymış durumda” diyor.

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Komşusu savaş halinde olan Avrupa Birliği’nde ise resesyon endişeleri çok daha belirgin ve Euro/ dolar paritesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın faiz artışı sinyalinden önce 1,05’in de altına inmişti. Parite Lagarde’ın negatif faizin bitirileceğinin sinyalini vermesiyle tekrar 1,06-1,07 bandında. TSİ 16:30 itibariyle dolardaki güçleniş pariteyi 1,066 düzeyine geriletti. ECB Başkanı Lagarde Davos’ta AB’nin geleceğinin ele alındığı oturumda moderatörün yüksek enflasyon ve düşük büyüme (stagflasyon) sürecine ilişkin bir soruyu “Size manşet vermeye niyetim yok” diyerek yanıtsız bırakırken, konuşmasında daha çok Avrupa Birliği ülkelerinin ve Euro Bölgesi ülkelerinin “ortak satın alma” gücüne daha fazla yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

“FED’İN HEMEN HAREKETE GEÇMESİ LAZIM”

Financial Times başyazarı Martin Wolf, dün yayımlanan makalesinde “Stagflasyon riskini bertaraf etmek için Fed’in hemen harekete geçmesi lazım” diyor ve ekliyor: “1970’lerden birliyoruz ki enflasyondaki yükselişi engellemenin doğru zamanı en başındadır” diyor. Enflasyon ABD’de, İngiltere ve birçok Avrupa ekonomisinde 40 yılın zirvesinde seyrediyor.

BAŞEKONOMİSTLER "MÜKEMMEL FIRTINA" BEKLİYOR

Dünya Ekonomik Forumu’nun Yeni Ekonomi ve Toplum Merkezi tarafından yapılan başekonomistler anketi de küresel ekonomiyi zor günlerin beklediğine işaret ediyor. Başekonomistler Görünüm Raporu’nda “mükemmel fırtına” vurgusu yapılırken, jeopolitik gelişmelere ilişkin aşırı yüksek bir belirsizlik olduğu, COVID-19 sonrası iyileşmenin özellikle de Ukrayna savaşıyla yeni şoklar yaşadığı, Çin gibi sanayi bölgelerinde yeni COVID-19 salgınları ve karantinaların da görünümü bozduğu vurgulanıyor.

Ayrıca raporda Davos’un birçok oturumunda olduğu gibi, yaşanan şoklardan, artan gıda, enerji ve emtia fiyatlarından, dünya genelinde en çok kırılgan kesimlerin etkilendiği belirtiliyor. Başekonomistlerle Nisan 2022’de yapılan ankette “2022’de ekonomik faaliyetlere ilişkin nasıl bir seyir bekliyorsunuz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 4’ü Çin’de, yüzde 5’i Ortadoğu ve Afrika’da “çok zayıf” bir seyir beklediğini aktarıyor. Avrupa’da “zayıf” bir seyir bekleyen başekonomistlerin oranı yüzde 58. Çin için bu oran yüzde 33, Sahara altı Afrika için yüzde 40, Ortadoğu ve Afrika için yüzde 32.

6 ÖNEMLİ TREND ÖNGÖRÜYORLAR

Dünya genelinde reel ücretler düşerken, enflasyon yükselecek.
■ Gelişmekte olan ekonomilerde gıda krizi yaşanacak.
■ Tedarik zincirlerinde daha fazla yerelleştirme, çeşitlendirme ve siyasileşme görülecek.
■ Kasım 2021 başekonomistler görünüm raporunda da öngörülen küreselleşmedeki tersine seyir, ürün, işgücü ve teknolojide hizmetlere göre daha hızlı olacak.
■ Yaptırımlar Rusya’nın ekonomik görünümünü bozmakta etkili olacak.
Doların rezerv para olarak hakimiyeti devam edecek.

SİYASETÇİLERİ BEKLEYEN ZOR İKİLEMLER

■ Enflasyon riskleri - Daralma riskleri
■ Gıda, enerji ve eşitsizlik krizi riskleri - Daha fazla borçlanma ve temerrüt riskleri
■ Fosil yakıtların kullanımının sürmesi - Yeşil enerjiye geçiş
■ Ulusal öncelikler - Uzun vadeli küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri

Öte yandan yurt içinde ise piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. Dolar kuru dün yüzde 2’nin üzerinde yükselişle 16,48’i gördü. Bu seviye 5 ay önce görülen 18,40 rekoru sonrası zirve oldu.

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DOLAR VE EURODA SON DURUM

Enflasyonun yüzde 70’e yaklaşmasının ardından yükselişe geçen kur, küresel piyasalardaki fiyatlama ile uyumu da son haftalarda bozdu. Bu ay yüzde 10’dan fazla yükselen kur hem aylık bazda hem de sene başı itibarıyla, dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Bugün yapılacak PPK toplantısında Merkez Bankası'nın yüzde 14 olan faizi değiştirmeyeceği beklentisi alımları desteklerken doların günler sonra küresel piyasalarda bugün hareketlenmesi de kurdaki yükselişi hızlandırıyor. Dolar/TL kuru faiz kararının açıklanacağı güne yatay bir seviyede başlayarak 16,36'dan değerleniyor. Euro/TL ise 17,50'nin üzerinde seyrediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fed TCMB
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