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  4. Son dakika: Altın fiyatlarında ‘savaş’ alarmı! Gram altının da ons altının da gözü Orta Doğu’da… ‘Kilit seviye’ diyerek yeni tahmini açıkladılar

Son dakika: Altın fiyatlarında ‘savaş’ alarmı! Gram altının da ons altının da gözü Orta Doğu’da… ‘Kilit seviye’ diyerek yeni tahmini açıkladılar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.04.2024 22:23
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Son dakika haberi… Altın fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti. Piyasalar Orta Doğu’da yaşanan ‘savaş’ gerilimini yakından takip ederken ons altın önce 2400 doları aştı, daha sonra geri çekildi. Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın fiyatları tarihi zirve sonrası yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti. Uzmanlar altın fiyatlarında ons başına 2500 doların ‘kilit seviye’ olduğunu kaydetti. Yıl sonu içinse 3000 dolarlık altın tahmini yaptılar…

Son dakika: Altın fiyatlarında ‘savaş’ alarmı! Gram altının da ons altının da gözü Orta Doğu’da… ‘Kilit seviye’ diyerek yeni tahmini açıkladılar

Son dakika: Altın fiyatları Orta Doğu'da artan gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına sığınmaya itmesiyle ons başına 2.400 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve kazanımlarını dördüncü hafta da korudu. Ons altın fiyatı 2.431,54 dolar ile rekor kırmasının ardından şu sıralar 2.337 dolara geri çekildi.

ONS ALTIN (33)

GRAM ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Yurt içinde gram altın fiyatı da serbest piyasada 2.529 lirayı görmesinin ardından yüzde 1’in üzerinde düşüş ile şu sıralar 2.431 lira seviyelerinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.192 TL, Cumhuriyet altını 17.246 TL’den değerleniyor.

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ALTINDAKİ REKORDA ABD ENFLASYONU ETKİLİ OLDU

Altın fiyatlarındaki artışın son ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin ardından geldiğini belirtmekte fayda var. 10 Nisan Çarşamba günkü rapor, enflasyonun beklenenden daha sıcak geldiğini ve Mart ayında yüzde 3,5'e ulaştığını gösteriyor. Bir önceki aya göre ise yüzde 3,2'ye göre artış yaşandı. Değişken gıda ve enerji segmentlerini hariç tutan çekirdek TÜFE ise yüzde 3,8 seviyesinde sabit kaldı.

ONS ALTIN (13)

FED’İN ENFLASYON ENDİŞESİ

ABD Merkez Bankası Fed ise sürekli olarak faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce enflasyonu kontrol altında görmek istediğini söylüyor. Yüzde 2 hedefine yaklaşılamaması nedeniyle Fed’in toparlanma sürecini ertelemeye devam edeceğine dair spekülasyonlar var.

ONS ALTIN (34)

ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ 3000 DOLAR

Uzmanlar altının ons fiyatı için 2.500 dolar seviyesini 2024 yılında bir "kilit seviye" olarak görüyor ve sarı metalin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde 3.000 dolara kadar yükselebileceğini dile getiriyor. Ancak bu yükseliş öncesinde altın fiyatlarının düzeltme hareketi yapması bekleniyor. İzlenecek seviye olarak 2.075 dolar hedef gösteriliyor. Ve bu noktada geri çekilmelerin satın alma fırsatları olduğunu kaydediyorlar.


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