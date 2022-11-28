Son dakika: Altın fiyatlarını çok kritik gelişmeler bekliyor! Fed faiz kararı öncesi net uyarı: ‘Sonsuza dek şekillendirecek şiddetli şoklar…’

Son dakika: Bu hafta altın fiyatlarınıetkileyecek iki kritik gelişme var. Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü Brookings Enstitüsü’nde yapacağı konuşmada ekonomik görünümü ele alacak. Bir diğer gelişme ise Cuma günü açıklanacak olan Kasım ayı ABD istihdam raporu olacak.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Sıfır Covid politikasının sarı metale yönelik talep görünümü üzerindeki potansiyel olumsuz etkisi, altının hafta başında düşüşe geçmesine neden oldu. Piyasalar Salı günü Çin endişelerini bir kenara bıraktı. Böylece altın fiyatları, iyileşen piyasa havasının ABD dolarının talep bulmasını zorlaştırması nedeniyle toparlanmayı başardı. Çarşamba günü, altın günün ikinci yarısında keskin bir şekilde yükseldi ve 1.760 dolara yaklaştı. Altının gram fiyatı ise yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından şu sıralar 1.050 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor.

FED BAŞKANI POWELL’IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü Brookings Enstitüsü’nde piyasalara yön vereceği tahmin edilen bir konuşma yapacak. Powell’ın burada ekonomik görünüme ilişkin kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

Fed Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ise, Fed'in önümüzdeki ay faizleri daha küçük miktarda artırabileceğini belirtirken faizlerin nihayetinde önümüzdeki yıl ihtiyaç duyulacağı düşünülen seviyeden daha yüksek olması gerekebileceğini de söylemişti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ

Fed'in, agresif faiz artırımı politikasının hızını yakında yavaşlatabileceği yönündeki beklentiler, geçen hafta merkez bankasının Kasım ayı toplantısının tutanakları ile güçlendi. Cuma günü açıklanacak olan Kasım ayı istihdam raporu bu beklentileri test edecek. Ekonomistler, ABD ekonomisinin 200 bin yeni iş ekleyerek Aralık 2020'den bu yana en küçük artışı yaşamasını bekliyor. Bu, yılın son Fed toplantısından önceki son tarım dışı istihdam raporu olacak.

Ekonomistler yatırımcıların temkinli olmak için nedenleri olduğunu dile getirerek, son altı istihdam raporunun beşinin tahminlerden daha iyi geldiğini anımsattı.

FED’İN FAİZ ARTIRIMI TEHLİKELİ BOYUTLARA GİDEBİLİR

Ayrıca ekonomistler, daha fazla faiz artışının ABD ekonomisini sarsabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Üst düzey ekonomist Mohamed El-Erian, küresel ekonomiyi sonsuza dek yeniden şekillendirebilecek ‘şiddetli’ şoklar beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Özellikle üç yeni eğilim, böyle bir dönüşüme işaret ediyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ekonomik sonuçların şekillenmesinde önemli bir rol oynaması muhtemel etmenler var. Bunlar, büyüme üzerindeki çok yıllı büyük bir engel olarak yetersiz talepten yetersiz arza geçiş, merkez bankalarından sınırsız likiditenin sona ermesi ve finansal piyasaların artan kırılganlığı. Bu kaymalar, son birkaç yıldaki olağandışı ekonomik gelişmelerin çoğunu açıklamaya yardımcı oluyor. Ayrıca, şoklar daha sık ve daha şiddetli hale geldikçe gelecekte daha da fazla belirsizliğe yol açması muhtemel. Bu değişiklikler bireyleri, şirketleri ve hükümetleri ekonomik, sosyal ve politik olarak etkileyecek.”

ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Aracı kurum DeCarley Trading’in kurucu ortağı Carley Garner ise altın fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumda, “ABD dolar endeksi 106 puan civarında kritik desteği test etti. ABD dolarındaki herhangi bir zayıflığın, altın fiyatlarının tekrar 1.800 doların üzerine çıkmasını sağlaması mümkün” şeklinde değerlendirmede bulundu.



