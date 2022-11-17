Son dakika: Altında rüzgar terse döndü, gram altın 15 lira birden düştü

Son dakika: Uzun bir aradan sonra yatırımcısını sevindiren gram altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde hareket etmesinin ardından rüzgar terse döndü.ABD enflasyonuyla birlikte yükselişe geçen altın fiytarları düşüşe geçti. Kapalıçarşı verileri ve altın grafiğindeki hareketlilik ile yatırımcılar, “altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 17 Kasım 2022 canlı altın fiyatları grafiği ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son dakika…

'FED FAİZ ARTIŞ TEMPOSUNU DÜŞÜRECEK'

Amerikan Merkez Bankası Fed’in ılımlı enflasyon verisi ardından Aralık ayında faiz artış temposunu düşürmesi ihtimali giderek kuvvetleniyor.

Fed’in şahin üyeleri arasında gösterilen Christopher Waller son haftalarda gelen verilerle birlikte faiz artış temposunu 50 baz puana düşürmeyi artık daha rahat değerlendirebildiğini söyledi.

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SON DAKİKA: ALTINDAKİ REKORLAR TERSE DÖNDÜ

Altın fiyatları geçen haftaya 1681 dolardan başlamasının ardından 15 Kasım Salı sabahında 80 dolardan fazla yükseldi. Ons altın bugün 1781 dolardan değerleniyor Temmuz 2020’den bu yana görülen en iyi performansı sergileyen altın, bir süredir üzülen yatırımcısını sevindirdi. Gram altın fiyatları ise 1062 liralık rekor seviyesinin de üzerine çıkarak 1068 lirayı aştı.Dün 1.062 TL'ye kadar yükselen gram altın bugün 1.053 TL'ye kadar geriledi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN COMMERZBANK’TAN YENİ TAHMİN

Commerzbank ekonomistleri altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “ABD TÜFE Ekim ayında beklenenden çok daha az yükseldi. Bu da Fed’in faiz artırımı beklentilerini azalttı. Ayrıca, ABD Doları üzerinde baskı yarattı. Dolayısıyla, ABD tahvil getirilerinin gözle görülür şekilde düşmesine neden oldu. Dünkü fiyat tepkisi, Fed’in faiz artırımları sona erdiğinde altının kayda değer bir yukarı yönlü potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor” yorumunda bulundu.



