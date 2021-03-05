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Son Dakika: Ankara Valiliği ekmeğe yapılan zammı geri çekti!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2021 17:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti. Valilikten yapılan açıklamada, "Ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirilmiş, ATO'nun tarifesi iptal edilmiştir" denildi.

Son Dakika: Ankara Valiliği ekmeğe yapılan zammı geri çekti!

Ankara Valiliği'nden son dakika ekmek zammına ilişkin iptal açıklaması geldi. Vlilik ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itirazın, komisyonda değerlendirildiğini ve Ankara Ticaret Odasının (ATO) tarifesinin iptal edildiğini bildirdi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN ZAM İPTALİ

Valilikten yapılan açıklamada, ATO tarafından gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümlerince valilik tarafından yapılan itirazın komisyonda değerlendirildiği ve tarifenin iptal edildiği belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

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"Yine ilgili mevzuat çerçevesinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesinde itiraz davası açılmıştır."

ankara


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İstanbul'da bir simit 2 TL den 2.5 TL olmuş ekmek desen 1.75 den 2 TL olmuş kim itiraz edecekse etsin lütfen.. Alooo size diyorum
biz 2 liraya alıyoruz bizde ağlayalım
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