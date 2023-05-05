SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları brent petroldeki harekete bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Petroldeki gelişmeler ile araç sahipleri ‘Bugün benzine motorine indirim zam var mı?” sorusuna yanıt ararken motorine indirim geldi. İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı…

MOTORİNE İNDİRİM

Motorine gece yarısı itibarıyla bir indirim daha geldi. Pompa fiyatlarına 49 kuruş indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,36 TL'den, motorinin litre fiyatı son indirimle 17,92 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 20,76 TL'den, motorin ise 18,34 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 20,76 TL'den, motorin ise 18,42 TL'den satılıyor.



