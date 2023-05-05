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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

05.05.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Motorin fiyatları ile benzin fiyatları aracına akaryakıt almak isteyen vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Bu kapsamda “Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL” diye araştırma yapan araç sahipleri için son dakika gelişmesi yaşandı. Motorin fiyatlarına indirim geldi. İşte 5 Mayıs 2023 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir benzin-mazot fiyatı…

SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları brent petroldeki harekete bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Petroldeki gelişmeler ile araç sahipleri ‘Bugün benzine motorine indirim zam var mı?” sorusuna yanıt ararken motorine indirim geldi. İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı…

MOTORİNE İNDİRİM

Motorine gece yarısı itibarıyla bir indirim daha geldi. Pompa fiyatlarına 49 kuruş indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,36 TL'den, motorinin litre fiyatı son indirimle 17,92 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 20,76 TL'den, motorin ise 18,34 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 20,76 TL'den, motorin ise 18,42 TL'den satılıyor.

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motorin Akaryakıt indirim

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