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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve motorinin...

13.04.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Akaryakıt fiyatlarında son olarak 12 Nisan Çarşamba günü motorinde 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşmişti. Bugün petrol fiyatları 105 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim ya da zam haberi gelmedi. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları... Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştırıyor

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve motorinin...

Son dakika: Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. 13 Nisan Çarşamba günü brent petrol fiyatı, 105 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim ya da zam haberi gelmedi. Akaryakıt grubunda son olarak 12 Nisan Salı günü motorinde 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşmişti.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM...

Petrol fiyatları, Putin'in savaşın devam edeceğine ilişkin sözlerinin ardından yükseliş kaydetti.

ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de 105 dolara yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi.

Dün motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti. İndirim pompa satış fiyatlarına yansırken benzin ve LPG grubunda fiyat indirimi beklenmiyor.

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RUSYA'DAN PETROL HAMLESİ

Petrol fiyatlarında jeopolitik gelişmelerin etkisi hissedilirken, Rusya da ambargolara karşı yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, dost ülkelere Rusya'nın herhangi bir fiyat aralığından petrol satışına hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan dünyanın en büyük petrol ticareti şirketi Vitol, Rus petrolüne yönelik işlemleri durduracağını açıkladı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.18 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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