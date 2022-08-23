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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam geldi, benzin fiyatı o seviyeyi aştı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

23.08.2022 06:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre brent petrol ve dövizdeki dalgalanmaların etkisi akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son günlerde benzin ve motorine üst üste yapılan bir zamlara yenisi eklendi. Peş peşe yapılan zamlara litre fiyatı 25 lirayı geçen motorinden sonra bir zam da benzine geldi. Yapılan fiyat artışı sonrası benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam geldi, benzin fiyatı o seviyeyi aştı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi: Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik, bir kez daha akaryakıt fiyatlarına yansını. Son günlerde sıkça değişiklik yaşanan akaryakıt fiyatları biz kez daha yukarı yönlü hareket etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamlarla 25 lirayı aşan motorin fiyatlarının ardından bu kez de benzine 80 kuruş zam geldi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

23 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olan zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da İstanbul’da 21,14, Ankara’da 21,25 ve İzmir’de 21,25 liraya yükseldi. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik yaşanmadı.

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GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul: 25,03
Ankara: 25,12
İzmir: 25,13

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Akaryakıt
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