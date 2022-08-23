SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam geldi, benzin fiyatı o seviyeyi aştı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi: Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik, bir kez daha akaryakıt fiyatlarına yansını. Son günlerde sıkça değişiklik yaşanan akaryakıt fiyatları biz kez daha yukarı yönlü hareket etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamlarla 25 lirayı aşan motorin fiyatlarının ardından bu kez de benzine 80 kuruş zam geldi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

23 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olan zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da İstanbul’da 21,14, Ankara’da 21,25 ve İzmir’de 21,25 liraya yükseldi. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik yaşanmadı.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul: 25,03

Ankara: 25,12

İzmir: 25,13

