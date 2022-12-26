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Son dakika: Araç sahiplerini ilgilendiriyor! En yükseği 20 bin 977 lira olacak, gözler Erdoğan'da...

26.12.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda vergi, harç ve cezalar yüzde 123 oranında artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden değerleme oranındaki indirim yetkisini kullanması gündemde. Ancak oranlarda indirimin yapılmaması halinde araç sürücülerini 20 bin 977 liraya kadar cezalar bekliyor. İşte yeni 2023 trafik cezası tarifeleri…

Son dakika: Araç sahiplerini ilgilendiriyor! En yükseği 20 bin 977 lira olacak, gözler Erdoğan'da...

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 123 zam gelecek. Oranı duyan herkes kara kara düşünmeye başladı. Geçtiğimiz yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36 olmuştu. Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren yeni trafik cezaları ne kadar olacak? İşte son dakika trafik cezası haberinin detayları...

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEK 951 TL

Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.

HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN FAZLA AŞMAK 4 BİN 64 TL

Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.

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EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI 436 TL'YE YÜKSELDİ

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.

ALKOL TESTİNE İTİRAZ ETMEK PAHALIYA MAL OLACAK

Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

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YETKİSİ DIŞINDA SİREN KULLANMANIN CEZASI 4 BİN 64 TL OLACAK

Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.

ARAÇ SÜRERKEN TELEFON KULLANMAK 951 TL

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

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EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK 8 BİN 90 TL

Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.

DRİFT ATMAK 20 BİN 342 TL OLDU

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.

UYUŞTURUCU MADDE ALARAK ARAÇ KULLANMAK 20 BİN 977 TL

2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.

SAHTE PLAKA CEZASI 20 BİN 302 TL'YE YÜKSELDİ

Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL olurken, aracı plakasız kullanmak 2 bin 312 TL oldu.

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GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

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