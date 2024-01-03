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SON DAKİKA | Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Milyonlar bekliyordu: TÜİK'ten memura emekliye zamda son söz

03.01.2024 10:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Memur maaşı zammı ve emekliye zam için milyonlarca vatandaşın gözü kulağı yılın son enflasyon rakamlarındayken TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı! 6 aylık enflasyon farkı için belirleyici olan 2023 yılının son TÜFE verisi netleşti. Peki Aralık ayı enflasyonu ne oldu? İşte genci yaşlısı milyonların beklediği o açıklama…

SON DAKİKA | Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Milyonlar bekliyordu: TÜİK'ten memura emekliye zamda son söz

Son dakika: Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. 6 aylık memur enflasyon farkı ve emekli maaşı zammı oranlarını belirleyecek veri bugün açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda 64,77 seviyesine yükseldi.

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TÜFE'deki değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU ANA GRUP LOKANTA VE OTELLER

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

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Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,58 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAMDA NİHAİ ORAN

Enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak nihai zam oranları da netleşti. Memur ve memur emeklileri 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak 6 aylık enflasyon farkı oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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Enflasyon
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