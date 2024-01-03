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  4. MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Enflasyon farkı ile Ocak zammı netleşti! Kim ne kadar zam aldı? Kuruşu kuruşuna hesaplandı... İşte en düşük memur maaşı

MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Enflasyon farkı ile Ocak zammı netleşti! Kim ne kadar zam aldı? Kuruşu kuruşuna hesaplandı... İşte en düşük memur maaşı

03.01.2024 10:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika 2024 memur zammı belli oldu. TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamını duyurmasının ardından kamuda çalışan öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer meslek gruplarında enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yeni maaşlar ve zam oranları ortaya çıktı. Memur emeklisi de 2024 memur maaş zammı oranında artışı garantiledi. İşte 2024 zammına göre memur maaşı hesaplama tabloları…

Son dakika memur zammı haberi… 4 milyona yakın memur ile 3 milyona yakın memur emeklisi için Ocak 2024 zammı netleşti. Memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. En düşük memur maaşı 22.017 TL’den yüzde 46,25 zam ile 32 bin 860 TL’ye yükseldi. Memur emeklisi maaşları da 9.876 liradan yüzde 46,25 artış ile 14 bin 739 TL oldu. İşte milyonlara kuruşu kuruşuna maaş zammı tabloları…

MEMUR ZAMMI 2024 YILI İÇİN NETLEŞTİ

Memurlar Ocak 2024 zam oranlarını merak ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00’da açıkladı! Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 oldu. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile nihai oran yüzde 46,25 olarak hesaplandı.

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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15

Memur ve memur emeklileri her 6 aylık dönemin enflasyon farkı ile bu döneme ait toplu sözleşme zammını maaşlarına yansıtılmış bir şekilde görüyor. Ağustos ayında yapılan 2024-2025 dönemi Toplu Sözleşme Görüşmelerinde zam oranı yüzde 15 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur emeklisi Ocak zammı kaç TL? TÜİK verileri ışığında hesaplanan yüzde 46,25 ’lik zam sonrası en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32 bin 860  liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14 bin 739 liraya çıktı.

ZAMLI MAAŞ VE ENLASYON FARKI 15 OCAK'TA HESAPLARDA

ZAMLI MAAŞ VE ENLASYON FARKI 15 OCAK'TA HESAPLARDA

Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis de dahil olmak üzere memur maaşı hesaplaması evli ve 2 çocuklu bir memura göre yapıldı. Bu kapsamda bekar bir memurun şu anda 20.377 TL olan maaşının 30.414 liraya yükselmesi bekleniyor. Nihai zam oranı ve maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ YOLDA

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ YOLDA

15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergeleri yeniden düzenlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında 1. derecedeki memura 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin yeni çalışmadaki son durumu aktardı. Bakan Işıkhan, “Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz” diye konuştu.

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024 YÜZDE 49,25)

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024 YÜZDE 49,25)
  • Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 48.413
  • Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 34.217 
  • Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 44.066  
  • Öğretmen 1/4 – 26.642 – 39.763  • Başkomiser 1/3 – 32.613 – 48.674
  • Polis memuru 8/1 – 29.512 – 44.046
  • Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 55.464  
  • Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 39.443  
  • Mühendis 1/4 – 33.109 – 49.415  
  • Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 35.111 
  • Profesör 1/4 – 48.111 – 71.805  
  • Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 47.386  
  • Vaiz 1/4 – 27.608 – 41.204  
  • Avukat 1/4 – 31.549 – 47.086
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