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Son Dakika: Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu! İşte ilk rakamlar

09.12.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası taraflardan ilk açıklamalar geldi. Toplantıda işveren temsilcisi TİSK 3 bin 100 TL, işçi temsilcisi Türk-İş ise 3 bin 900 TL olmasını talep etti. Tarafların rakam konusunda anlaşmazlıkları sürüyor. Net rakam dördüncü toplantının ardından belirlenecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.

TEKLİFLER BELLİ OLDU

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor.

TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900’ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik." dedi.

TARİH BELİRLEYEMEDİK

Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" dedi.

"UZLAŞMAZLIKLARI GİDEREMEDİK"

TÜRK-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Çalışanların refah seviyesini arttıracak bir rakam telaffuz edemedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek" ifadelerini kullandı.

"3100 TL GİBİ BİR TEKLİFİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "3 bin 100 TL gibi bir teklifimiz söz konusu değil. Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada" şeklinde açıklama yaptı.

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VERGİ VE TEŞVİK İNDİRİMİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Öte yandan toplantı öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Bizim için önemli bir süreç. Çok meşakatli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz. Devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyorum. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır" dedi.

"İSTİHDAM DÖNGÜSÜNÜ KIRMAYACAK ASGARİ ÜCRET ARAYIŞINDAYIZ"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, prensiplerini anlatarak, "Biz bu sene 3’ lü imza istiyoruz. Yani kamunun imzaladığı, Türk-İş’in imzaladığı aynı zamanda işverenlerin de imzaladığı 3’lü bir mutabakata ihtiyaç var. Dünya, ülkemiz, kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin halen ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllardır görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Yani bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla beraber 3’lü bir imza arayışındayız. Son yıllarda işveren kesimi ondan önce işçi kesimiyle imzalanan yıllar var. Bu sene altını çizdiğimiz konu 3’lü imza oldu. Bir diğeri hızlı bitirmek istiyoruz. Doğal olarak bu konu çok gündem oluyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Asgari ücretli 6 milyon 100 kişi değil onların aileleri, asgari ücrete yakın ücret alanlar, asgari ücrete yakın almasalar da bu ücret zammından olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenecek milyonlar var. Dolayısıyla tüm kamuoyunun ilgisi burada. Uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak asgari ücret arayışı içerisindeyiz" dedi.

"ÜLKENİN BUNA İHTİYACI VAR"

Özgür Burak Akkol, bugüne kadar yapılan toplantılarda ücret miktarının konuşulmadığını da belirterek, "Bazen bizlere düşük gelen bazen bizlere yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek bir takım vergi indirimlerinin hakikaten oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek biz 3’lü imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Burada TİSK çok kuvvetli bir irade ortaya koyuyor. Eylül ayından beri biz 3’lü imza istiyoruz. Ülkenin buna ihtiyacı var" diye konuştu.

DOĞRUDAN 7 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan var. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda bugün gerçekleştirilecek toplantıda sendikalar görüşlerini ortaya koyacaklar.

Bakan Bilgin, yaptıkları anketlerde işçilerin asgari ücret beklentilerinin 3.750 TL ila 4.000 TL arasında değiştiğini belirtirken, işverenlerin ise 3.500 ila 3.750 TL arasında beklentilere sahip olduğunu açıkladı.

İkinci toplantı Türk-İş başkanlığında yapılmıştı. Toplantının sonunda açıklama yapan Toplantı sonrası açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin bu hafta içi(Bugün) açıklanacağını söylemişti.

Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "4 bin liranın altında olmasın" dediğine ilişkin kulis haberleri yer aldı.

Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada ise, "Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları birer birer atıyoruz. Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Uyguladığımız sosyal devlet ve kapsamlı sosyal yardım politikalarıyla bugüne kadar ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Net asgari ücret yüzde 26 artışla 3.554 lira, yüzde 31 artışla 3712 lira, yüzde 34 artışla 3791 lira, yüzde 40 artışla da 3949 lira, yüzde 45 artışla ise 4096 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 261 yorum
vay vay vay çok büyük dünya kurtulacak 4 kere toplantı açıklamalar verecekleri en baba 4000 bin sanki bana 10 bin yapacaklar 3. dünya savaşı olsa hu kadar reklam olmaz
kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar yalandan yere maksat iş yapıyor gözükelim...
100 TL İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK YAPAN HÜKÜMET SOMALİ HAKLI DAHA MI KIYMETLİ DE 30 MİLYON DOLAR VERDİNİZ ONLARA BİZİM VERGİLERİMİZLE
Tam isabet
5500 vermezseniz sizler bittiniz
çok alıştınız rahata. 5500 memur alıyor anca
Sacma sapan konusuyorsunuz. 2800 lira nasil cikacak 5500 'e ? Size o para verilirse isverende batar ,devlette batar ac ac oturursunuz.
isyerleri kapanıp işsiz kalınca dilim kopsaydi bunu istemeseydim diyeceksiniz genel şartlar henüz bunu taşıyamaz paranın degerlenmesi lazim miktarın artması değil
5500 fazla deyince eksileyenler siz isveren olsaniz bu rakami verseniz kendiniz neyle is yerini cevireceksiniz ? arkdaslarin dedigi gibi memur alamiyor o parayi asgari ucretli mi alacak. asgari demek en dusuk ucret demek
bence 8500 versinler, ne dersin
20 yllık memurum derece kademe tavan yapmış ana maaş 4300 ek ödeme olmasa camiye dilenmeye gidicez. Herkrs birbirini çok alıyor sanıyor adam hepimizi birden seviyor hisseden yok
3500 gecmez

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