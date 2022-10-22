SON DAKİKA | Asgari ücret için bir açıklama daha! 2023 zammı ne kadar olacak? Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

Son dakika: 2022'⁬de Ocak ve Temmuz aylarında iki kez zamlanan asgari ücret yüksek enflasyon karşısında alım gücününü kaybetti. Aralık ayına sayılı günler kala tüm asgari ücretlilerin merak ettiği konu ise 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı... Hükümetin çalışmalara başladığı asgari ücretle ilgili diğer siyasi partilerden de peş peşe açıklamalar geliyor. Muhalefet partilerinin asgari ücret teklifi ne kadar? Ocak ayında asgari ücret yüzde kaç zamlanacak? İşte Türkiye'de milyonları ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili tüm gelişmeler...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET VAADİ: YÜZDE 200 ARTMALI

Habertürk'te Serap Belet'in sunduğu Olaylar ve Görüşler programının bu haftaki konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu. Gündeme dair değerlendirmede bulunan Erbakan merak edilen asgari ücret konusuna da değindi. 2022 yılındaki yüksek enflasyona vurgu yapan Erbakan, 2023 asgari ücretinin yüzde 200 artması gerektiğini savundu.

Erbakan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;



ENAG enflasyonu yıllık yüzde 186 olarak açıkladı. O zaman yüzde 200 zam yapması lazım hükümetin. Asgari ücret 5 bin 500 de kalmış. Biz göreve geldiğimizde bunu yapacağımızı söylüyoruz. Enflasyon tek haneye gelecek diyorlar. Bizim aylık enflasyonumuz çift hanelere ulaşmış durumda. Bizi Amerika ve Almanya'yla kıyaslamayın. Bizim aylık enflasyonumuz onların yıllık enflasyonunu geçmiş durumda.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında asgari ücret zammıyla ilgili beklentilerini açıklamıştı. Kuşoğlu açıklamasında, "Asgari ücret 10 bin liranın altında olmaması lazım. Bütçe de bunu gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI HEYECAN YARATMIŞTI

Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili son olarak, "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin." ifadelerini kullanmıştı.



