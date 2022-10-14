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SON DAKİKA | Erdoğan'ın asgari ücrete zam açıklaması heyecan yarattı: 'Çok daha farklı bir hazırlığın içindeyiz'

14.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücrete zam bekleyen milyonların gözü Aralık ayına çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika asgari ücret mesajı geldi. Erdoğan'ın asgari ücrete zamla ilgili "Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içindeyiz" ifadesi milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Öte yandan Erdoğan, TOKİ konut projesiyle ilgili yeni hazırlıkların içinde olduklarını ve her an bununla ilgili yeni bir adımı atabileceklerini duyurdu. İşte son dakika asgari ücret haberi...

SON DAKİKA | Erdoğan'ın asgari ücrete zam açıklaması heyecan yarattı: 'Çok daha farklı bir hazırlığın içindeyiz'

Son dakika: Kazakistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammıyla ilgili heyecan yaratan ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum." dedi. TOKİ Sosyal Konut Projesi ve esnafa destek paketinin hayata geçirilmesiyle ilgili "Yeni müjdeler gelecek mi?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Bu konuyla ilgili de iki gün önce bakanımla görüştüm. O da 'biz bütün hazırlıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaptık, hazırız, her an bununla ilgili adımı atabiliriz' dedi. Şu an itibariyle inşallah Bakanlığımızın takibinde bu adımı da atacağız." ifadelerini kullandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyecan yaratan asgari ücret zammı ve yeni 'müjde' açıklamasının detayları...

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den herkesi ilgilendiren asgari ücret ve EYT sözleri! 'Şimdi ben de 20 bin TL olacak diyeyim'SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den herkesi ilgilendiren asgari ücret ve EYT sözleri! 'Şimdi ben de 20 bin TL olacak diyeyim'

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ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

SORU: Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?

Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.

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TOKİ KONUT PROJESİNDE YENİ MÜJDELER YOLDA

SORU: 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri kazandıracak olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyasını başlattınız. Esnafa destek paketi açıkladınız. Bu kampanyalar çok büyük ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde bu kampanyaları yeni müjdeler izleyecek mi?

Aslında ilk yaptığım açıklamadan sonra bu sürece yönelik yeni açıklama arsa üzerinde oldu. Ne dedik? Arsadaki sayıyı ilk etapta 1 milyon olarak düşünüyoruz. 1 milyon arsa. Bunu da nasıl yapacağız? Kura çekimiyle oradaki dağıtımları yapacağız. Derdimiz altyapısı yapılmış arsalara kendi imkanıyla, bankaların vereceği düşük faiz krediyle gelsin benim vatandaşım evini oraya kendisi yapsın. Bu, Türkiye'de ayrı bir sıçramayı getirecek. Bu, zemin artı 1 veya sadece zemin; bu şekilde 1 milyon arsayı inşallah vatandaşlarımıza ucuz imkanlarla verme anlayışını getiriyor. Bu konuyla ilgili de iki gün önce bakanımla görüştüm. O da 'biz bütün hazırlıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaptık, hazırız, her an bununla ilgili adımı atabiliriz' dedi. Şu an itibariyle inşallah Bakanlığımızın takibinde bu adımı da atacağız.

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'PUTİN İLE BİRLİKTE TALİMATI VERDİK'

SORU: Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmeniz oldu. Putin, “Avrupa için Türkiye’de büyük bir gaz merkezi kurulabilir’ dedi. “Gaz tedarikinde Türkiye, Avrupa Birliği (AB) için çok önemli bir güzergah” açıklamasında bulundu. Gazprom yöneticilerinden de bazı açıklamalar geldi, “gaz ticaret merkezi Türkiye ile AB sınırı olabilir, oraya kurulabilir.” dediler. Türkiye’nin böyle bir projeye bakışı nasıl olur? Kimi uzmanlar projenin “barış vanası” olabileceğine dair görüşler belirtmeye başladılar. Ukrayna’daki bu çatışmaların sona ermesinde ve daha istikrarlı bir bölge siyaseti inşa edilmesine böyle bir şeyin katkısı olabilir mi? Bir de son dönemde Putin, Türk Akımı’nın güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Hakikaten böyle bir endişe var mı, Türkiye’nin önlemleri neler?

İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu konuyla ilgiyize ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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asgari ücret TOKİ cumhurbaşkanı recep tayip erdoğan
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