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Son dakika... Asgari ücret, memur zammı derken SGK’dan flaş hamle! Tüm çalışanları ilgilendiren maaş kararı: Ücreti yüzde 20 azalana mesaj gidecek...

02.11.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Enflasyon rakamları ile belirlenecek yeni asgari ücret ve memur maaşları için tahminler gelmeye devam ederken, Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı’nda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için flaş bir karara imza atıldı. Özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar ile sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda SGK tarafından çalışana mesaj ile bilgilendirme yapılacak. Ayrıca işverene de mektup gönderilecek.

Son dakika... Asgari ücret, memur zammı derken SGK’dan flaş hamle! Tüm çalışanları ilgilendiren maaş kararı: Ücreti yüzde 20 azalana mesaj gidecek...

Son dakika: Asgari ücret, memur zammı derken milyonlarca kişi Ocak 2023’te alacağı zamlı maaş için hesaplamalara başladı. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ederken milyonlarca yeni zamlarla birlikte gelirinin ne kadar artacağını merak ediyor. Asgari ücret ve memur zammı öncesinde maaşı düşen özel sektör çalışanları için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) harekete geçtiği öğrenildi. SGK’nın aldığı kararın maaşı yüzde 20 düşen özel sektör çalışanlarını kapsadığı öğrenildi.

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ÜCRETİ AZALAN ÇALIŞANA MESAJ GİDECEK

Sosyal güvenlikte gelecek yıl alınacak önlemler ve yapılacaklara ilişkin alınan karar doğrultusunda farkındalığı arttırmaya yönelik programlar uygulanacağı Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı’nda yer buldu. Buna göre Özel sektör çalışanları için programda çok kritik bir detay ortaya çıktı. Yıllık programda Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından ücreti azalan çalışanlara uyarı mesajı gönderileceği öğrenildi.

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RİSKLİ BULUNURSA İŞVEREN İLE İLETİŞİME GEÇİLECEK

Yıllık programın 268’inci maddesinde yer alan karara göre, ülke genelinde kayıtlı istihdamın önemi hakkında ilgili taraflara sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılacağı aktarıldı.
“Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecektir” denilen programda, “Yapılan analizler sonucunda kalifiye meslek mensuplarını istihdam eden ve kayıt dışı istihdam ile eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektuplar gönderilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Asgari ücretin üzerinde çalışanların zam oranı ne olacak? Asgari ücretin üzerinde çalışanların zam oranı ne olacak?

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ASGARİ ÜCRET VE MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLUYOR

Emekli ve memurların dışında yaklaşık sekiz milyon asgari ücretli çalışanı direkt ilgilendiren fakat tüm çalışanların maaşlarını etkileyecek olan yeni asgari ücret Aralık ayı itibariyle belirlenmiş olacak. Yeni asgari ücret zammı içinse Tespit Komisyonu Kasım ayında toplanacak. Asgari ücretin 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında bir rakam olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Enflasyon rakamları ile şekillenen memurların maaşlarına ise yüzde 40’ın üzerinde bir zam yapılması beklenti doğrultusunda.

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ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE KAZANANLARIN ZAM ORANI NE OLACAK?

Türkiye’de asgari ücret ile çalışanlar için bir kanun bulunurken asgari ücretin üzerinde çalışanlar için bir kanun bulunmuyor. Asgari ücretin üzerinde çalışanların zam artış oranları ise tamamen sözleşmeye bağlı. Eğer sözleşmenizde “personelin ücretinde yapılacak artış oranı asgari ücret artış oranından az olamaz” şeklinde bir düzenleme bulunuyorsa, özel sektör çalışanları için işverenler mutlaka İş Kanunu m.22 kapsamında prosedür uygulamak zorunda kalıyor.


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asgari ücret sgk memur zammı sosyal güvenlik kurumu

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