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  4. SON DAKİKA | Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler Beştepe'de! Kabine Toplantısı başladı, Erdoğan açıklama yapacak

SON DAKİKA | Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler Beştepe'de! Kabine Toplantısı başladı, Erdoğan açıklama yapacak

23.12.2024 15:49
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Son dakika haberi: Asgari ücret zammı için tüm gözler bugün Ankara'ya çevrildi. Milyonlar "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken; beklenilen zam kararının da masada olacağı kritik Kabine Toplantısı başladı. Saat 15.30'da Beştepe'de başlayan toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; toplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yapacağı öğrenildi.

SON DAKİKA | Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler Beştepe'de! Kabine Toplantısı başladı, Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika: Asgai ücret zammı için karar haftasına girildi, gözler Ankara'ya çevrildi. 7'den 70'e herkesin merakla beklediği zam kararının da masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı, Beştepe'de başladı. Saat 15.30'da başlayan kritik toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık edecek.

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET ZAMMI MASADA

Toplantının gündeminde 2025 asgari ücret zammı da olacak. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar ele alınacak.

asgari ücret zammı

SURİYE'DE SON DURUM

Bölgede terör örgütü PKK/YPG'nin varlığının sona ermesi için alınan tedbirler gözden geçirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle yürütülmesi planlanan ilişkiler değerlendirilecek. Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri ile ilgili son durum da ele alınacak.

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İSRAİL'İN SALDIRILARI

Terörle mücadele, İsrail'in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesi adımları ile Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarındaki son durum değerlendirilecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

2025-asgari-ücret

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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