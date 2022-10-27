SON DAKİKA | Asgari ücret, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur zammı… Yeni maaşlar için ipucu: Merkez Bankası Başkanı merak edilen rakamı açıkladı

Son dakika… Ocak 2023 ile birlikte milyonlarca asgari ücretli çalışanın, memurların ve emeklilerin maaşları enflasyon oranına göre şekil alacak. Zam için ipuçları gelmeye devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son ‘Enflasyon Raporu’nu açıklayacak. Bir önceki raporda enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 60,4, gelecek yıl için yüzde 19,2 olarak açıklayan TCMB'nin tahminleri değişti.

SON DAKİKA: YILIN SON ENFLASYON RAPORU AÇIKLANDI

Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi. Milyonların yeni maaşını etkileyecek rakamlar Merkez Bankası enflasyon raporunda ortaya çıktı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 65,2 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyesine gerileyerek, azalış eğilimini sürdüreceğinin tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 60,6, gelecek yıl sonu için yüzde 19,2 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.

ASGARİ ÜCRETE ÇİFTE ZAM

Ocak 2022’de asgari ücrete rekor oranda zam yapılmış, milyonlarca çalışanın maaşı yüzde 52 artmıştı. Ancak enflasyon oranlarının yıl ortasında rekor seviyelere yükselmesiyle alım gücü düşünce ikinci bir zam ihtiyacı doğmuş ve 2022’de 4 bin 253 lira olan asgari ücrete Haziran ayında bir zam daha yapılmıştı. Asgari ücretli Temmuz maaşını 5 bin 500 lira olarak almaya başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. Yıl sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan 2023 asgari ücret için rakamın 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında olabileceği ifade ediliyordu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ YÜZDE 42,35 ZAM ALDI

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2 bin 500 TL'den 3 bin 500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3 bin 500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'lik ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti. Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı.



