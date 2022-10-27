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Son dakika: Yılın son enflasyon raporu açıklanıyor! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasaya önemli mesajlar

27.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın dördüncü enflasyon raporu toplantısında tahminleri paylaşacak. TCMB, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti.

Son dakika: Yılın son enflasyon raporu açıklanıyor! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasaya önemli mesajlar

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın dördüncü 'Enflasyon Raporu'nu toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

OVP'de paylaşılan enflasyon tahmini bu yıl sonu için yüzde 65 2023 için yüzde 24.9 seviyesinde.

TCMB'nin bir önceki tahmini ise bu yıl sonu için yüzde 60.4 , önümüzdeki yıl için yüzde 19.2 seviyesinde.

İŞTE KAVCIOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Küresel risklerin önümüzdeki dönemde devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor.

Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti.

Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor.

2022 yılına ilişkin enflasyon beklentileri bir çok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Sanayi sektörünün dış şoklara karşı dayanıklılığının artmasına büyük önem veriyoruz.

Cari dengemizdeki iyileşme süreci ikinci çeyrekte de devam etti. Yapısal dönüşümün cari denge üzerindeki yansımalarını izliyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası

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