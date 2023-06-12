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SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı saati belli oldu: TİSK'ten toplantı öncesi Bakan Işıkhan'a kritik ziyaret

12.06.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Bu soru için ilk resmi adım yarın atılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran Salı günü saat 14.00'te toplanıyor. Toplantı öncesi son dakika gelişmesi yaşandı. TİSK, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret etti. 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı artışı ile belli olacak asgari ücret 2023 zammı içinse beklenti 25 bin TL'ye yükseldi. İşte detaylar!

SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı saati belli oldu: TİSK'ten toplantı öncesi Bakan Işıkhan'a kritik ziyaret

Son dakika haberleri… Asgari ücret ara zammı için milyonların heyecanlı bekleyişi ilk adımın atılmasıyla daha da artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in çağrısı üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya geliyor. 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırırken, beklentiler de tek tek ortaya çıktı. İşte brüt net asgari ücret için masaya gelmesi olası o rakamlar…

Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?

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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YARIN TOPLANIYOR

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran Salı günü yani yarın başlayacak. Saat ise 14.00 olarak duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

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Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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TİSK'TEN BAKAN IŞIKHAN'A ZİYARET

Toplantı öncesi Ankara'da sürpriz bir ziyaret yaşandı. TİSK, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Bakanlıkta ziyaret etti. Böylece asgari ücret zammında ilk gayriresmi adım bugün atılmış oldu.

CEVDET YILMAZ UZLAŞMAYI İŞARET ETTİ

Toplantı öncesinde en dikkat çeken açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi. Yılmaz asgari ücret Temmuz zammı için, "Komisyon toplanacak. Tek taraflı bir hadise değil; işçi tarafı var, işveren tarafı var, bir de kamu tarafı var. Mutlaka yaşanan ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucunun, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur; çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir bu. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ENFLASYON VE REFAH PAYI İLE HESAPLAMA

Yeni asgari ücret rakamları için enflasyon verileri çok net ancak refah payı ile ne kadar artacağı 5 Temmuz sonrasında kesinlik kazanacak. 5 aylık enflasyon oranı 15,26 olarak açıklanırken 6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı için refah payı ile artış oranının yüzde 30 ila 35 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Milyonların ücretine son dokunuşu ise her zam dönemi olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

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SENDİKALARIN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ NETLEŞTİ

Yarınki toplantı öncesinde ise sendikaların beklentileri de tek tek ortaya çıktı. Ancak yeni asgari ücret için skala çok geniş. TÜRK-İŞ’in yarınki toplantıya Ocak 2023 zam döneminde olduğu gibi açlık sınırını baz alarak oturması bekleniyor. Mayıs ayı verilerine göre ise açlık sınırı 10 bin 362 lira; yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 lira seviyesinde bulunuyor.

DİSK ise asgari ücret 2023 yılı ikinci yarısı için ‘16 bin TL olmalı’ diyor. Birleşik Kamu İş Sendikası da, ‘Asgari değil gerçek ücret istiyoruz’ çağrısı yaparken, brüt asgari ücret rakamının en az 25 bin lira olması talebinde bulundu.

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ASGARİ ÜCRET 2023 KAÇ TL OLACAK?

Şu anda brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olan asgari ücret işverene 11.759 lira maliyet olarak yansıyor. Yüzde 30 artış durumunda net asgari ücret 11.058 TL, yüzde 35 artarsa 11.483 TL olacak.

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücret zammında 500 dolar kriterinin göz önüne alınacağını ifade etmişti. Bu kapsamda bugünkü döviz kuru 23,10 TL baz alındığında asgari ücretin 11.800 TL olma ihtimali bulunuyor. Bu rakam Cuma günkü kurla hesaplandığında ise 11.550 TL seviyelerindeydi.


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asgari ücret

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