Son dakika: Asgari ücret zammı sonrası fırsatçılık yapan yandı! Bakan Muş duyurdu: 'Denetimlerimizi yoğunlaştırdık'

Son dakika: Milyonlarca çalışanın büyük bir heyecanla beklediği asgari ücret 2023 rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret 8 bin 500 TL olmuştu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından herkes fırsatçılık yapılarak fiyat artışlarının yaşanacağını konuşmaya başladı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi. Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır.



Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır.



Konuyu yakından takip ediyoruz. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 23, 2022



